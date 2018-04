Take y Lauburu, en Beasain y Nalda; Laskorain recibe al Sasikoa en Usabal DV TOLOSA. Sábado, 21 abril 2018, 00:48

Redline Mekanika Take quiere poner a su mala racha y para eso necesita ganar hoy en Beasain al Arri (18.00). Los tolosarras no pueden fallar más, si quieren seguir manteniendo las opciones de entrar en la fase de ascenso. El Arri, el BKL de Beasain, es un gran equipo. Su plantilla no corresponde con su puesto en la tabla. «Va a ser un partido muy duro, en la ida nos costó muchísimo ganar en un choque muy duro», recuerda el entrenador, Yon González. BKL es un equipo muy físico que se hace fuerte en su campo. Cuidado.

En fútbol sala, Laskorain quiere reforzar su liderato en solitario. Recibe hoy en Usabal (16.00), a un Sasikoa que jugará sin presión y siempre pone las cosas difíciles. Los 'amarillos' piden el apoyo de la afición. Con nueve puntos más lograrán el ascenso. «Esperemos que Usabal se llene como la última vez, ya que media victoria fue gracias al aliento de la afición», dice el míster Xabi.

Por su parte, Lauburu, tras perder en casa ante el Santurtzi, tiene una buena ocasión de recuperar puntos hoy en Nalda (La Rioja). El cuadro local es difícil de batir en su cancha y, pese a ser colista, ha sido capaz de competir y dar algún susto a varios equipos de la categoría. El objetivo es mantener la tercera posición, todo un exitazo para el club.