La sanidad, el 'safe-pack' y la gestión de carnavales centraron el último Pleno Diversos temas polarizaron el debate en el Pleno de esta semana. / IÑIGO ROYO Trabajadores de La Asunción dijeron que el Ayuntamiento «tiene que abordar el problema sanitario de una forma inminente»EH Bildu criticó la falta de reuniones generales de carnaval y el encargo a una empresa de León JUANMA GOÑI TOLOSA. Jueves, 1 febrero 2018, 00:30

La situación sanitaria de Tolosaldea, la adhesión del Ayuntamiento a la iniciativa ciudadana 'Minority Safe-Pack', las críticas de la oposición al gobierno municipal por cómo está gestionando la organización de los carnavales, la construcción del nuevo edificio escolar para Samaniego y la huelga de los trabajadores de Tolosaldea Bus, centraron algunos de los debates en el Pleno de enero, celebrado por la corporación este martes.

'Minority Safe-Pack'. El Pleno aprobó, con los votos de todos los concejales, la adhesión de Tolosa a la iniciativa ciudadana popular 'Minority Safety-Pack'. Se trata de una iniciativa europea que quiere proteger, mediante una legislación europea vinculante, los derechos lingüísticos de los hablantes de idiomas minoritarios en Europa, como es el euskera. Con esta campaña se quiere demandar a las instituciones europeas una legislación vinculante que proteja los derechos de los más de 50 millones de ciudadanos de la Unión Europea que pertenecen a minorías nacionales. «Una legislación europea vinculante que asegure y garantice nuestros derechos lingüísticos en toda la Unión Europea», defendió el Ayuntamiento.

Situación sanitaria. Trabajadores de la clínica Asunción y representantes de la plataforma Topa asistieron al Pleno y tomaron la palabra para insistir sobre la «gravedad de la situación sanitaria que se vive en la comarca». «Tenéis que abordar este problema de manera inminente, lo estáis dejando pasar», señaló la portavoz de los trabajadores, dirigiéndose a la alcaldesa. «Los traumatólogos se han ido, lo mismo va a pasar con hematología y cirugía, las listas de espera están aumentando», aseguró.

Desde Topa, advirtieron que si la clínica de la Asunción no se publifica, «seguiremos con problemas, haciendo chapuza tras chapuza». «Están buscando traumatólogos hasta en Túnez, porque los de aquí se han ido al Hospital Donostia o a la Policlínica porque las condiciones de la Asunción les resultan indignantes», dijo el portavoz de la plataforma. «Está claro que el concierto de la clínica con Osakidetza no nos da la cobertura sanitaria que necesitamos, y que estamos en desigualdad con el resto de comarcas de Euskadi».

La alcaldesa contestó advirtiendo que la competencia de Sanidad no es del Ayuntamiento sino del Gobierno Vasco, y que por eso no quería crear «falsas expectativas». Aseguró que el Ayuntamiento está preocupado por la cuestión, pero insistió en su tesis de que «el Gobierno Vasco sí está ofreciendo una atención sanitaria pública a la comarca mediante el concierto con una clínica privada» y que, para el consistorio, «lo que es innegociable es que este servicio sanitario sea de la misma calidad que el que Osakidetza presta en otras comarcas». «Nosotros nos comprometemos a ejercer de mediadores ante el Gobierno Vasco. Le hemos trasladado ya todas las quejas que expone la plataforma Topa y seguiremos ejerciendo esta labor mediadora». Sobre el conflicto entre los trabajadores y la clínica, la alcaldesa aseguró que se trata «de un tema en el que el Ayuntamiento no puede entrar, es una situación concreta de relación contractual entre una empresa y sus trabajadores. Pero sí queremos que el conflicto se resuelva porque la tranquilidad laboral redundará en un beneficio para toda la comarca desde el punto de vista sanitario. Parece que hay acercamiento de posturas y nos alegramos por ello».

Organización de carnavales. El concejal de EH Bildu Igor Ezenarro desgranó algunas críticas sobre cómo estaba gestionando el gobierno los preparativos del carnaval. En primer lugar, le pareció inconcebible que no se hubiera celebrado ninguna comisión de fiestas en la que todo el mundo pudiera participar. «Sabemos que se han celebrado reuniones específicas de trabajo con los grupos de carrozas, txarangas y demás, pero no ha habido ninguna reunión abierta para todo el mundo, y desde luego, los concejales de la oposición no nos hemos enterado ni hemos sido invitados». También criticó que se haya encargado la elaboración de un programa de fiestas a una empresa de León, y que se hayan repartido las llaves del Ferial y del pabellón de Usabal más tarde que nunca».

La alcaldesa admitió que la organización, este año, ha estado centrada en las «muchas reuniones de trabajo» que se han celebrado, y no en la comisión de fiestas, aunque sí reconoció que «habría sido oportuna celebrar alguna». Sobre la empresa de León, dijo que su propuesta técnica era la más favorable, si bien lamentó que la contraportada del programa esté ocupada por una gran plataforma comercial. «Ha sido un fallo. Nosotros defendemos el pequeño comercio de Tolosa y teníamos que haberlo tenido en cuenta y tomamos nota». Sobre la tardanza en la entrega de llaves, comentó que todo se debía a que «la utilización del nuevo pabellón de Usabal ha requerido la elaboración de un documento que recogiera las condiciones de uso para los grupos. Hasta ahora nunca se había hecho esto y la concreción del texto ha hecho que todo se haya retrasado más de lo debido».

Nuevo edificio de Orixe. El concejal de EH Bildu Iñaki Irazabalbeitia desveló algunas dudas sobre la ubicación elegida para el nuevo edificio escolar de Samaniego. «Demasiado cerca de la N-I y afecta al parque de huertas públicas», dijo. La alcaldesa comentó que «habrá que buscar una nueva ubicación para las parcelas», aunque también adelantó «que en la última convocatoria no había habido ninguna solicitud».

Tolosaldea Bus. Los trabajadores de Tolosaldea Bus también acudieron al Pleno para hacer pública la movilización que están llevando a cabo. «Prestamos un servicio público y pedimos unas condiciones dignas ante la prepotenica de la empresa. Nuestras condiciones no han mejorado en cuatro años», dijeron.