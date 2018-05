El Redline Take se queda a las puertas de la 'final four' Al Take le ha faltado muy poco para lograr su objetivo. / IÑIGO ROYO Le ha faltado suerte en los momentos claves de la temporada porque ha estado al mismo nivel de los mejores J. GOÑI TOLOSA. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:19

El Redline Mekanika Take acabó la liga en sexta posición y no pudo jugar la 'final four' de ascenso a Liga EBA. Una pena, porque durante muchas jornadas estuvo en el grupo de cabeza, llegó a ostentar el liderato, y sólo una mala racha final le ha privado del éxito. Da rabia porque el quinto clasificado, el Hernani, ha sido al final el vencedor del playoff, lo que evidencia que el equipo tolosarra podía haberlo conseguir perfectamente. De hecho, ambos conjuntos acabaron empatados a puntos la liga regular, junto con otros, pero los hernaniarras tenían mejor promedio.

En la última jornada, el Take hizo sus deberes, ganando 79-67 al Unamuno, pero necesitaba que se produjeran otros resultados que finalmente no se materializaron. «Hemos estado muy cerca y durante el partido por momentos estuvimos dentro, pero los resultados no acompañaron», cuenta el entrenador, Yon González. «Hemos sido el primer equipo en no jugar la final four al quedar sextos. Los pequeños detalles nos han dejado fuera y una vez mas se demuestra que en este deporte, cada acción es definitiva», reflexiona.

Yon comenta que, en un partido tan importante, su equipo salió a disfrutar y así se reflejó en la pista. «En el primer cuarto conseguimos una ventaja de 20 puntos que fue definitiva. En los minutos finales el equipo se relajó y los visitantes entraron en el partido, pero en ningún momento la victoria peligró. Nos vimos superiores en casi todos los aspectos del juego».

Preguntamos a Yon sobre los motivos de haberse quedado al final con la miel en los labios. «Hemos perdido bastantes partidos en los instantes finales. La suerte no nos ha acompañado en ese sentido. De conseguir una victoria más habríamos peleado por el ascenso, pero no ha sido posible. Estoy seguro de que esta temporada ha sido de gran aprendizaje», comenta el entrenador.

Y una última reflexión interesante: «Se han cometido errores que si se hubieran afrontado en su momento, estaríamos hablando del ascenso. No hemos podido trabajar individualmente con los más jovenes, pero de manera colectiva han adquirido una gran madurez. Los chavales han respondido bien pese a la dureza de los entrenamientos y partidos; han crecido a pasos forzados. Los jugadores que tenían un papel más secundario en el pasado, han dado un paso adelante tomando papeles protagonista. En líneas generales, ha sido una temporada de gran progresión y de la que se debería aprender mucho».