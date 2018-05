Redline Mekanika Take se juega sus opciones en la 'final' de Durango DV TOLOSA. Sábado, 5 mayo 2018, 00:37

Partido clave hoy para nuestro principal equipo senior masculino de baloncesto. Juega en Durango (19.00) ante un rival directo en la lucha por entrar en la 'final four' de ascenso a Liga EBA, el Tabirako. Los tolosarras necesitan ganar los dos partidos que quedan para certificar su acceso a esta fase y en el club están convencidos de que pueden lograrlo.

El partido de hoy será muy complicado. Tabirako es un equipo muy físico, que obligará al Redline Mekanika Takde a pelear al límite. «La pelea en la zona va a ser vital, y debemos ser superiores en la pintura», vaticina el entrenador, Yon González. «Jugamos contra un rival directo y si queremos jugar el playoff tenemos que ganar. No hay excusas. Triunfar sí o sí», enfatiza el míster tolosarra.

La clasificación está muy apretada. El primer clasificado sube directo a EBA. Del segundo al quinto juegan 'final four' por el ascenso. El vencedor asciende. Juegan segundo contra quinto y tercero contra cuarto. La clasificación actual es: 1º Goierri (17-7); 2º San Cernín (16-8); 3º Hernani (15-9); 4º Getxo (15-9); 5º Take (15-9); 6º Tabirako (15-9); 7º Deusto (14-10); 8º Atlético San Sebastián (14-10). Es decir, Take y Tabirako son dos rivales directos que se la juegan hoy.