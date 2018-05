El Redline Mekanika Take recupera la esperanza tras ganar al líder Lucha bajo el tablero en un partido de la temporada. / IÑIGO ROYO Quedan dos jornadas para acabar la temporada y los tolosarras entrarían en el 'play off' si ganan los dos encuentros J.GOÑI TOLOSA. Miércoles, 2 mayo 2018, 00:16

Orgullo de equipo. En su momento más crítico de la temporada, el Redline Mekanika Take sacó su casta y su buen juego para doblegar al líder San Cernín (59-50), y ahora mismo mantiene todas sus esperanzas intactas de entrar en la fase de ascenso. Tiene que ganar los dos partidos que quedan, ante el Tabirako y Unamuno. Incluso, si se dan las circunstancias, podría bastarle con vencer sólo en uno.

El equipo tolosarra se merecía una victoria así. En los últimos partidos había perdido por la mínima y en los últimos instantes. «Llevábamos dos partidos muriendo en la orilla y creo que hemos aprendido mucho de esos encuentros», comenta el entrenador, Yon González. Frente al San Cernín, pese a estar una vez más con solo cinco jugadores del primer equipo, los disponibles desplegaron un partido muy destacado. «Hicimos la mejor defensa de la temporada y cortamos la anotación de San Cernin. Nuestro juego interior dominó la zona y eso fue clave. No tuvimos el mejor día desde el lanzamiento exterior pero el equipo estuvo muy serio y concentrado en líneas generales», resume Yon.

Lo que queda Tabirako-Take y Take-Unamuno. Play off El primer clasificado sube directo a EBA. Del segundo al quinto, juegan 'final four' por el ascenso. El ganador sube. Segundo contra quinto y tercero contra cuarto. Semifinales un sábado y final el domingo. Clasificación actual 1ºGoierri (17-7); 2ºSan Cernín (16-8); 3ºHernani (15-9); 4ºGetxo (15-9); 5ºTake (15-9); 6ºTabirako (15-9); 7ºDeusto (14-10); 8ºAtlético San Sebastián (14-10).

La irregularidad del equipo, capaz de lo mejor y de lo peor, ha sido un lastre y ha propiciado que el equipo tolosarra no acabe casi como campeón. «Sí, así es», admite el míster. «Con un par de partidos estaríamos peleando por el liderato. Los altibajos no nos han dejado mantener una regularidad para poder aspirar a cotas más altas. Esperemos ahora despejar dudas y poder competir bien hasta el final». El Take quiere jugar el 'play off'. Para ello, debe ganar los dos partidosque restan. Con una sola victoria, habría que esperar muchas carambolas. «Dependemos de nosotros mismos y no entrar sería una decepción», cuenta Yon. «Los jugadores y la afición se lo merecen. Para mí es una pequeña obsesión poder darles ese pequeño premio que todos se merecen», concluye.