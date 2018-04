El Redline Mekanika Take recibe al líder sin margen de error Los aficionados al baloncesto tienen una atractiva cita hoy en Usabal. / IÑIGO ROYO Aún ganando tiene el ascenso complicado, pero no arroja la toalla | J. GOÑI TOLOSA. Sábado, 28 abril 2018, 00:33

Redline Mekanika Take lleva tres derrotas seguidas y ha enterrado prácticamente sus opciones de ascenso, aunque el equipo anuncia pelea hasta el final. Hoy recibe al líder San Cernín (18.30, Usabal), y el equipo tolosarra está convencido de sus posibilidades. «Estamos alternando buenos minutos, con apagones preocupantes. Los apagones o parciales en contra nos están costando partidos, pero en el momento que seamos más solidos con nuestros jóvenes, conseguiremos resultados», asegura el entrenador, Yon González.

El Take viene de perder 83-79 ante el Arri. Cayó en una prórroga en la que tuvo opciones de ganar. En el anterior partido contra el Getxo tuvo el último tiro, pero no le está acompañando la suerte. «Si enlazamos dos victorias en la parte final podemos entrar en 'playoff' y, quién sabe, dar la sorpresa. No descartamos nada, somos peleones y así seguiremos hasta que no tengamos opciones», insiste González.

En el club tienen una lectura positiva de la temporada, porque se están poniendo los mimbres del futuro gracias al trabajo con la cantera. «Estos dos últimos partidos han sido de gran aprendizaje. Hemos vivido finales igualados y hemos cometido errores de los que debemos aprender. Si lo conseguimos, será un gran paso adelante de cara a los próximos años», destaca el preparador.

Para él, el equipo puede ganar a cualquiera y así lo ha demostrado durante años. Así que aquí nadie teme a la visita del líder. Yon recuerda que en la ida ganaron en Pamplona y ahora tratarán de hacer lo mismo en Usabal. «Con nuestra gente todo es más fácil y esperamos que así sea», concluye.