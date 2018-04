El Redline Mekanika Take falló en un momento clave de la temporada DV TOLOSA. Miércoles, 11 abril 2018, 00:23

El Redline Mekanika Take falló en el momento crucial de la temporada. Se enfrentaba en Urretxu a un rival directo como el Goierri, y cayó con estrépito (67-54). «Jugamos un partido horroroso. No merecimos ganar en ningun momento y el rival fue muy superior a nosotros», se sincera el míster, Yon González. El equipo tolosarra afrontó el partido con muchas bajas y sólo cinco jugadores del primer equipo. Pero la semana de entrenamientos no fue mala «y esperábamos ser mejores durante el partido», cuenta Yon. Desde el inicio, el rival marcó el ritmo del partido y los tolosarras fueron a remolque. «Debemos mejorar para conseguir mejores resultados. Fue uno de los peores partidos de la temporada».

Queda tiempo aún para revertir la situación. El San Cernín se ha colocado líder pero después hay cuatro equipos, entre ellos el Take, a sólo un partido. «Pese a perder, este equipo se caracteriza por la garra. Después de la derrota, espero que demos un paso adelante. Pese a que se ha complicado mucho, no arrojamos la toalla y seguiremos trabajando hasta el últimos suspiro. Tenemos calendario complicado, pero si queremos ser los mejores, debemos ganar a los mejores», concluye el entrenador.