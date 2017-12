El Redline Mekanika Take recibe al BKL tras la decepción de Getxo El Redline Mekanika Take tiene hoy una gran oportunidad de recuperar los puntos perdidos. / IÑIGO ROYO Los tolosarras vieron truncada su racha pero siguen muy bien situados J. GOÑI TOLOSA. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:26

El Redline Mekanika Take vio frenada su racha ascendente en Getxo (69-63). El equipo tolosarra fue irregular y sus lagunas le pasaron factura. Hoy (18.30), tiene oportunidad de recuperar la senda de la victoria en su enfrentamiento ante el BKL de Mikel Lakunza, al que el público recibirá sin duda muy bien por sus años vividos en el club tolosarra.

Para el entrenador, Yon González, el partido de Getxo fue «un partido oscuro en los dos lados de la pista». Nos cuenta que en defensa les costó defender el uno contra uno, y en ataque no fue el día en el que mejor seleccionaron los tiros. Yon admite que los rivales «fueron mejores» y sólo nos queda, dice, aprender de la derrota». Y eso que el equipo tolosarra llegó al último minuto con alguna opción, pero no estuvo acertado.

El Take estuvo muy racheado en su juego. Alternó buenos minutos, con otros malos. Tiene que ser más consistente, porque en esta liga nadie regala nada. «Tenemos que dar un paso adelante», asegura el míster, para quien la derrota puede servir de lección. «Nos va a ayudar a tener los pies en el suelo. La pasada semana no entrenamos bien y eso se vio reflejado el sábado. Tenemos que seguir creciendo desde los entrenamientos», reconoce el entrenador tolosarra

A pesar de la derrota, el Take sigue bien situado, a dos partidos del líder y a uno del segundo. De todas maneras, el club se fija más en la barrera del quinto, que es el que marca el 'play off' de ascenso «Queremos mantenernos en esos puestos todo el año y no va a ser fácil», dice el míster. A la vuelta de navidades jugará contra San Cernin y Tabirako. Ganar o perder esos partidos puede marcar el objetivo real del equipo.

Y hoy llega a Usabal el BKL. «Un derbi siempre es difícil y más contra un equipo con viejos conocidos como Mikel Lakunza. BKL está en un puesto clasificatorio muy por debajo de su plantilla y va a ir para arriba. Tenemos que ser muy fuertes bajo el tablero», dice Yon.