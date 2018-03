El gas que nos pudo matar hace 40 años En la madrugada del 28-3-1978 descarriló un tren que transportaba un gas letal JUANMA GOÑI TOLOSA. Viernes, 30 marzo 2018, 09:02

Quienes ahora estén leyendo esta página y hace cuarenta años, en la madrugada del 28 de marzo de 1978, dormían en Tolosa, estuvieron a punto de desaparecer, sumidos en el sueño letal que les hubiera provocado respirar el ácido cianhídrico contenido en un vagón que descarriló entre el apeadero y la estación de Renfe. Afortunadamente, la cisterna no se resquebrajó y el gas no salió al exterior. El entonces alcalde, Iñaki Linazasoro, nos confesó, en una entrevista personal que le hicimos pocos días antes de su fallecimiento, «que aquel fue, sin duda, el peor día» de su vida.

Fue lo que se conoció como la 'pesadilla del cianhídrico'. A mi aita, José Mari Goñi, corresponsal de DV en aquella época, le correspondió cubrir la noticia. Recuerdo perfectamente que el descarrilamiento nos obligó a interrumpir las vacaciones familiares en Madrid, porque él quería llegar cuanto antes a Tolosa. Sentía que era su obligación periodística. Nada más aparcar el coche, se puso a trabajar de forma intensa recabando datos, entrevistando a la gente, analizando lo acontecido... en un suceso que también le marcaría. La historia resumida es más o menos la que sigue.

En la madrugada del 28 de marzo descarriló y volcó un vagón cisterna que contenía 55 toneladas de ácido cianhídrico, que, procedente de Lyon, iba destinado a la empresa 'Sodeti', de Burgos. El hecho se produjo en el tramo de vía férrea situado entre la estación y el apeadero de Tolosa. Pronto se supo que ese ácido, de fácil volatilidad, era letal, es decir, podía matar a quien lo inhalase. Y el miedo motivó que muchos vecinos, sobre todo quienes tenían sus viviendas cercanas a la vía, abandonasen la villa aterradas por la situación. Se calcula que pudieron 'huir' de Tolosa unas cinco mil personas.

Se acordonó la zona, acudió la incipiente Protección Civil y se puso al ejército en señal de alerta roja. El alcalde Linazasoro obligó a que los máximos responsables técnicos de la fábrica productora del cianhídrico de Lyon, y de la receptora de Burgos, se desplazasen inmediatamente a Tolosa. El lyonés llegó en aerotaxi. Asimismo, acudieron al urgente SOS los directivos de Renfe e ingenieros de la empresa irunesa 'Herederos de R.Múgica', fabricantes del vagón. Todo se consiguió en un tiempo récord.

Renfe quería a toda costa deslizar la cuba del vagón lo suficiente como para dejar una de las dos vías expedita. «Me negué rotundamente a ello porque lo único que me interesaba era la seguridad de la población», confesaría Linazasoro a DV días después.

Así que la cisterna no se movió hasta que se tomaron las medidas necesarias para efectuar el trasvase del cianhídrico. Para ello, se construyó una piscina en derredor de la cubeta siniestrada y se llenó de agua con hidróxico sódico. Con todas las seguridades solicitadas por los especialistas, tuvo lugar el trasvase del ácido a otro vagón traído al efecto. Fueron operaciones delicadas y lentas, que duraron días y produjeron el corte de tráfico ferroviario durante casi una semana.

El bombero Alfonso Narro nos relató que lo pasó muy mal. «Recuerdo que me quedé sin saliva. Me sentí mal y me llegaron a hacer un lavado de estómago. Pasé un día ingresado en la clínica», confesaba.

Angel Echeverría, jefe de los bomberos tolosarras en aquellos años, nos contó que su labor, durante el trasvase del cianhídrico, consistía en echar agua en cortina para que no se extendiese el gas en caso de fallar la operación. «Teníamos que lanzarla a favor del viento. Pasamos mucho miedo».

Fechas después, el obispo Argaya presidía en la parroquia de Santa María un solemne 'te deum' en acción de gracias. Linazasoro siempre ha afirmado que sacó una conclusión de la catástrofe: «Pienso que un ayuntamiento como el nuestro, con pocos medios y mucho coraje, impidió a una poderosa compañía tomar una decisión que hubiese podido ser catastrófica», nos contaba en un artículo especial que publicamos coincidiendo con el veinte aniversario del suceso.

En el informe posterior, Renfe establecía que el accidente fue motivado «por un defecto localizado a causa del reblandecimiento del terreno en aquel punto». También se conoció un dato escalofriante: tan sólo 0,05 gramos de ácido cianhídrico pueden producir la muerte de una persona. Y el vagón cisterna descarrilado en Tolosa llevaba consigo nada menos que 55 toneladas de este gas letal que pudo diezmar a la población hace cuarenta años.