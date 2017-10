La piloto Irene Caminos cerrará su temporada en noviembre en China La piloto tolosarra durante una de sus clases de bike trial junto con sus alumnos, y un momento de la competición en Amberes. / IÑIGO ROYO A su paso por la quinta y última jornada de la Copa del Mundo en Amberes, se hizo con el quinto puesto ELENE ARANDIA TOLOSA. Domingo, 8 octubre 2017, 00:21

Las noticias referentes al bike trial local nos remiten a una joven de diecinueve años que afirma haber descubierto este mundo hace seis años, y que sigue manteniéndose en la elite del trial, sumando triunfos a su palmarés. Hablamos de la piloto tolosarra Irene Caminos, un gran presente y futuro de esta modalidad.

Aterrizó la semana pasada de Amberes (Bélgica), tras competir en la quinta jornada de la Copa del Mundo de Trial, donde finalmente quedó en quinta posición, después de obtener un cuarto puesto en el ranking, empatada con la anterior piloto. «Siempre he dicho que Bélgica no me ha dado mucha suerte hasta ahora. Este año han cambiado la zona de trial; el sábado empecé bastante tranquila, terminé tercera, pero el domingo, en la final, quedé cuarta. Ha ido mejor de lo que me esperaba, quería llegar a la final y estoy contenta con los resultados obtenidos», señala.

A diferencia de otros años, esta temporada finalizará en noviembre con el Campeonato del Mundo que se celebrará del 8 al 12, dos meses más tarde que el año pasado. La piloto comenzó con un segundo puesto en el Campeonato de España, a falta de dos puntos de hacerse con el podium, y su paso por la última jornada de la Copa del Mundo ha consolidado su recorrido. «Otros años he tenido más margen para la pretemporada. El año pasado comencé a entrenar más fuerte con ayuda de mi entrenador, y en los resultados finales se notó. Este año, en cambio, he comenzado un poco más suave, se ha notado quizás en el séptimo puesto de la tercera jornada de la Copa, pero en los últimos campeonatos, en cambio, se ve que me he mantenido fuerte.

Fuera de los campeonatos, su terreno de juego continúa siendo el parque de trial de Usabal; combina sus entrenamientos con el gimnasio o la natación, y se acerca al mismo tanto para los entrenamientos diarios como para las clases de trial que ofrece en la escuela Oriako Bike Trial de Tolosa con un total de veinte alumnos. «Comencé hace un año y estoy muy contenta. Hay mucha más afición de la que pensamos en esta modalidad, y creo que esta modalidad cuenta cada vez con más mujeres. Al principio pensé que los alumnos no iban a durar mucho, pero no estaba en lo cierto. Todos continúan y les veo con ganas de seguir conociendo este mundo. Todavía, la mayoría de los alumnos son chicos, pero tenemos a una chica que acude muy a gusto», cuenta la piloto.