Los pensionistas llaman a una nueva manifestación Se manifestarán para mostrar su desacuerdo en el pacto alcanzado recientemente. / IÑIGO ROYO Será el sábado a las 12.00 horas y partirá desde el ayuntamiento; animan al conjunto de la ciudadanía a participar E.A. TOLOSA. Jueves, 7 junio 2018, 00:19

Los representantes de las asociaciones de jubilados y pensionistas Harizpe, Iturriza, Beti Gazteak de Amaroz, Bizi Nahi de Ibarra y Tolosaldeko Duintasuna salieron a la opinión pública ayer para dar a conocer la nueva manifestación a la que convocan a la ciudadanía para mostrar su desacuerdo con el pacto alcanzado entre el PNV y el PP sobre la mejora de las pensiones. Será este sábado a partir de las 12.00 horas, y partirá desde el ayuntamiento, Hacen un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para participar.

«Luchar merece la pena. Con nuestras movilizaciones hemos conseguido que las pensiones entren en la agenda política y en la negociación presupuestaria», comenzaron. Sin embargo, dicen, «lo acordado copor PP y PNV es netamente insuficiente y no satisface la demanda de las personas pensionistas». «Es inaceptable dejar el derecho a una pensión digna en manos de la negociación presupuestaria entre partidos políticos; nuestras pensiones no son moneda de cambio para utilizar en la disputa partidista, y en el acuerdo no hay ninguna garantía para el sistema público de pensiones que estamos reclamando, no se hace mención a la petición de 1.080 euros».

Según los representantres locales, «no hay ninguna garantía de que a partir de que a partir de ahora nuestras pensiones se revaloricen en función del IPC, ya que el acuerdo en este sentido es solo para los años 2018 y 2019; los incrementos de las pensiones que se complementan con la RGI en la CAV y Navarra no se beneficiarán de incremento alguno. El factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 no se elimina, solo se retrasa su ejecución», dicen. Asimismo, añaden que «las migajas con las que nos pretenden engañar perpetúan la pobreza entre los pensionistas. Una de cada tres personas tiene una pensión inferior al actual salario mínimo interprofesional, y el 52% es inferior a 1.000 euros.

Según afirmaron en la rueda de prensa ofrecida ayer por la tarde, estos datos «demuestran el desigual reparto de la riqueza y ocultan una realidad es especialmente grave para las mujeres, cuyas pensiones son un 70% más baja que las de los hombres».