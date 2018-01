Peio Arruabarrena (Creador multimedia): «He hecho un calendario para colorear Tolosa pintando sueños» Peio Arruabarrena muestra la portada del calendario artístico de Tolosa que ha creado. / IÑIGO ROYO Tras recorrer medio mundo durante años, se siente más sereno para proyectar sus vivencias en sus proyectos artísticos JUANMA GOÑI TOLOSA. Jueves, 11 enero 2018, 00:11

Tras recorrer medio mundo con un proyecto vital y artístico, regresó el año pasado a su pueblo natal. Vino sin una meta fija. El retorno no fue fácil, pero ahora, el creador multimedia Peio Arruabarrena se siente más sereno para plasmar sus muchas vivencias en sus futuros proyectos artísticos. Pasa largas temporadas en un bosque que le sirve de impulso creativo, y acaba de diseñar un calendario artístico de Tolosa con el que quiere «invitar a soñar».

-¿Por qué ha decidido crear este calendario y qué tiene de especial?

-Mi visión personal del arte, y en el que trabajo desde hace ya unos años, es el de un arte popular, accesible, positivo, bello y útil, impregnado de luz y color. Si la obra conlleva alguna enseñanza, mejor que mejor. Ésta ha sido también mi intención a la hora de crear este calendario para Tolosaldea. Un calendario con la tarea de hacer sonreír cada día a la gente. Incluye espacios para evocar los sueños, al recordarlos, al pintarlos y, sobre todo, al conseguirlos. He utilizado fotografías de mi archivo de ayer y hoy, como se suele decir. Tras añadirle digitalmente un estilo alegre y colorista, creo haber logrado unas imágenes originales de Tolosa. Puede adquirirse en el Topic, librería Edel, estancos plaza de toros y Tinglado.

-¿Pero es un calendario artístico, diferente a lo que puede ser un calendario digamos convencional?

-Yo creo que sí. He tratado de inundarlo de pensamientos o frases positivas e inspiradoras, un poco personales, pero que me parecieron oportunas para la línea y el espíritu que quería conseguir. Como, por ejemplo, «ojalá todos los seres sean felices», una frase que me encanta y es muy utilizada por el budismo, o de recuerdos como la imagen de la Virgen de Izaskun donde se casaron mis padres.

-Dice que es un calendario para interactuar en familia, para tocar, colorear, dibujar...

-Incluye recordatorios de las fiestas, ferias y eventos, productos de temporada, momentos astronómicos, estaciones del año, eclipses lunares, etc. He insertado personajes mitológicos vascos, ilustraciones de Muxote Potolo Bat sobre la hoguera de San Juan, y de Bego Izarra de Sirimiri y Mariona. Además, lleva un libreto adjunto con las imágenes de Tolosa y atrapasueños para colorear, recortar y pegar. Para que pinten personas de todas las edades, sin tantos aparatos electrónicos de por medio. Sencillamente juntos, attonas con los nietos, padres con hijos, etc. Para que pasen un rato divertido coloreando Tolosa y pintando sueños.

-Usted lo concibe como un producto casi artesanal... ¿Y si a alguien le parece caro?

-Cuesta diez euros, pero está realizado totalmente en 'Kilometro 0', todo local, con distribución en bicicleta, sin contaminar. Creado en Apatta Erreka, con ideas de aquí por gente de aquí, con mucho esfuerzo. Nunca pensé que editar un calendario como éste fuera tan complicado. Estoy muy contento con el resultado. Está hecho con mucha ilusión y mucho cariño, el mío y el de todos esos pequeños e incondicionales espíritus tolosarras, ibartarras y de otras tierras. Sin ellos no habría sido posible. Es un calendario para soñar.

-Tras recorrer medio mundo con el proyecto de 'Sirimiri', llegó el año pasado a Tolosa. El regreso no fue fácil pero ahora parece asentado...

-Mi proyecto de vida está muy unido a mis proyectos creativos. Tras tantas vueltas por el mundo, creo que me ha llegado el momento de procesar, asimilar, e incorporar a mi vida diaria lo aprendido. Y también para plasmarlo en mis obras y futuros proyectos. Con más sabiduría y trascendencia que hasta ahora. Para eso, necesito tranquilidad y ser dueño de mi tiempo. Sentirme en armonía con la naturaleza, llevando una vida sencilla y sana. Siempre que puedo me subo al bosque, donde todo fluye, donde me siento a gusto, conectado. Y no necesito nada, lo tengo todo.

-Pasa largos momentos en un bosque de Tolosaldea. ¿Qué le aporta en su proceso creativo?

-Sólo te puedo decir que quiero agradecer al bosque que me hospeda, y quiero hacerlo regalándole un proyecto artístico. Cuando llegué al bosque, vine enfermo y agotado. El bosque era un bosque abandonado, un poco como yo. ¿Cómo se puede tener un bosque abandonado?, me preguntaba. La verdad es que nos hemos cuidado mutuamente, el bosque y yo, y cuando me vaya, me encantaría despedirme dejando un bosque iluminado. Un lugar salpicado de arte con mayúsculas, donde pasar el tiempo en armonía con la naturaleza. Un espacio para crear en paz y tranquilidad.

-Pasó mucho tiempo fuera de Tolosa y ahora, en los meses que lleva aquí, ¿cómo ve el panorama cultural de la villa?

-Yo sacaría a la calle a los artistas y sus obras o procesos creativos. No me gustan mucho los museos para el arte contemporáneo. Son como un mercado persa, casi siempre elitista, y muchas veces con carácter especulativo. Echo en falta más apoyo a la creación. Creo que hay que reducir el gasto en infraestructuras. Acometer una gestión más eficaz o reducir gastos fijos. Hace falta menos gente de sillón y más gente de creación. Se podrían organizar obras de teatro, performances, conciertos, rodajes de videos, webseries orientadas a Internet... Impulsar proyectos multimedia creativos financiados por la economía local, y con apoyo municipal.

-¿Y qué ideas propone para relanzar la cultura de Tolosa?

- Tenemos espacios en Tolosa con muy buenas instalaciones para producir programas de todo tipo. Me parece que están infrautilizados. Yo le sacaría chispas al Leidor, al Topic, al Tinglado o al Prado Grande... como recintos urbanos donde producir infinidad de espacios, música, performances, talleres educativos y creativos en colaboración con asociaciones, sociedades, etc. Con coordinación, motivación e ilusión, creando equipos, podríamos canalizar y difundir eficazmente lo que se cuece en Tolosaldea. Estoy seguro de que hay mucha gente aquí que quiere mostrar sus trabajos, difundirlos y monetizarlos.

-¿Y usted qué aportaría?

- Tengo mucho contenido que puedo aportar. Por ejemplo, un taller para youtubers. Formar un equipo para que luego continúe con sus proyectos. Hoy en día, un canal de televisión con futuro, debe convertirse en una plataforma multimedia y, sin grandes inversiones, puede erigirse en la mejor herramienta para difundir lo que se produce en Tolosaldea.

-¿Cuál es su siguiente proyecto?

- Tengo la idea de realizar una colección de retratos carnavaleros especiales. Quiero montar un fotomatón en la celda de la Puerta de Castilla, si el Ayuntamiento me da permiso.