Del Oria a los escenarios Regata solidaria en el Oria, Garagardo Festa, Not To Forget y visitas teatralizadas en el Topic, concierto de Doble Capa en Bonberenea... / IÑIGO ROYO ELENE ARANDIA TOLOSA. Viernes, 15 septiembre 2017, 07:39

De la calle al museo, del museo a los escenarios, y de estos al Tinglado o al paseo del río. La agenda cultural del municipio marca las citas para este fin de semana antes de comenzar con su habitual dinámica de ferias extraordinarias.

Hoy, viernes arranca la segunda jornada de la Feria de la Cerveza en el Tinglado; se servirán cenas en horario de 18.00 a 02.00 horas, y la noche de hoy será ambientada con música de la mano de DJ Jotatxo, y mañana sábado por DJ Bull. El domingo, último día, la feria abrirá sus puertas de 18.00 a 00.00 horas. Por tercer año consecutivo, Redline TAKE organizará la XIX Edición con un total de 200 voluntarios. En total, se han preparado 7.640 litros de cerveza, y se podrán degustar veintitrés tipos diferentes de cerveza: cuatro normales, dieciséis especiales y dos artesanas.

La mañana del sábado estará protagonizada por la cuarta edición de la regata solidaria que se organiza de la mano de las sociedades gastronómicas del municipio con el fin de recaudar fondos y destinarlos a una asociación. Este año han dado su nombre este año las sociedades Lizardi, Oargi, Iurre, Aiz-Orratz/Veleta, Txinparta, San Esteban, Batasuna y Emendek remarán a favor de Zutani-Tolosa. El evento comenzará a las 11.00, y se podrán consumir pintxos y bebidas en la terraza del Tinglado. A las 12.30 habrá kalejira con txaranga; 14.00, comida popular en el Zerkausia, y 17.00, kalejira con txaranga.

El Topic, por su parte, acogerá varias iniciativas; por un lado, se iniciarán las dos primeras visitas guiadas teatralizadas de la temporada dirigidas al público familiar. Los visitantes realizarán un recorrido por la casa de los títeres, un espacio mágico que se convertirá en una experiencia inolvidable.

La primera visita tendrá lugar a las 11.30 en euskera, y a las 12.30 en castellano. Para inscribirse es necesario llamar al teléfono 943 650 414 o escribir a cit@cittolosa.com. Los grupos serán de un mínimo de cinco personas y un máximo de quince, y el precio por persona es será de siete euros los adultos y cinco euros los menores hasta los 12 años.

Por la tarde, el festival benéfico Not To Forget aterrizará en el teatro del Topic a las 19.30 horas. Organizado por la asociación tolosarra Al-Quds Jerusalén, el festival recibirá a diversos artistas y agrupaciones culturales con el objetivo recaudar fondos para el proyecto The Not To Forget Women Society que se está llevando a cabo en el campo de refugiados de Jenín, Palestina, con el objetivo de crear un centro de mujeres en la zona que trabajará en cuatro proyectos relacionados con mujeres y menores. Entradas a diez euros, en la taquilla del centro y en www.topictolosa.com.

La música continuará el domingo en el escenario de Bonberenea, que recibirá una vez más al dúo madrileño de rock Doble Capa, que presentará su primer álbum 'Suave con la canoa'. Será a partir de las 20.00 horas, entrada seis euros.