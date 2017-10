Octubre, un mes en el interior del Topic El universo Art Toy (juguetes de diseñador) aterrizará este sábado en el Topic, con una nueva exposición. A la derecha, Judas Arrieta que impartirá un taller infantil. / I. ROYO Este sábado, Judas Arrieta ofrecerá un taller infantil, se estrenará la función 'Kontukantari', y el Topic inaugurará la nueva muestra sobre el universo Art Toy ELENE ARANDIA TOLOSA. Martes, 17 octubre 2017, 08:42

Octubre marca una programación novedosa para el Topic de cara a los próximos meses. El próximo sábado se iniciarán las actividades que protagonizarán el nuevocalendario del centro internacional de la marioneta: un taller infantil, un espectáculo y la inauguración de unanueva exposición temporal marcarán su programa de otoño.

La jornada comenzará con un taller infantil dirigido a niños mayores de seis años, que impartirá el artista hondarribiarra Judas Arrieta de 10.00 a 14.00 horas. Será un taller que llevará como nombre «para curar al monstruo», y que se ha organizado en relación a la nueva muestra temporal sobre el universo 'art toy' o juguetes de diseñador, cuyo objetivo será 'curar' o reparar a un calamar gigante de ocho metros, presentado por el artista en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián de 2010, que «ha aparecido en el río Oria en Tolosa» mediante diferentes técnicas plásticas en torno a una aventura. Una vez que esté arreglado o 'curado', cada niñopodrá firmar o dejar su rastro en el mismo, y el muñeco se hinchará para que puedan jugar con él.

«Los juguetes son para jugar y, sin embargo, se exponen como si fueran obras de arte. Lo que queremos plantear es que el toy, al ponerlo en un pedestal no se convierte en una obra intocable. La idea se basa en esa dualidad, y por ello, este taller invita a los niños a hacer todo lo contrario: a tocar y experimentar con esta pieza. Se dice que uno no envejece porque no juega con muñecos, sino porque deja de jugar con muñecos. Y muchas veces, los espacios nos limitan sobre cómo debemos actuar, por ejemplo, con las obras de arte», señala Judas Arrieta.

Otra de las actividades tendrá lugar en el escenario del teatro. La compañía La Enananaranja, especializada en el estudio y puesta en escena de tradiciones titiriteras, ofrecerá a las 18.30 el espectáculo 'Kontukantari' en euskera dirigida a todos los públicos. Se trata de un concierto con títeres donde se interpretarán diez canciones infantiles a ritmo de reggae, rap y blues. Por último, a partir de las 19.30 horas, el Topic inaugurará la exposición temporal 'More Than Dis (Play)' que llega de la mano del colectivo Art Toy Gama, y que permanecerá abierta hasta el 4 de marzo de 2018. El 'art toy' es un nuevo universo a explorar para la localidad, que a partir del 3 de noviembre llegará también al palacio Aranburu, GKo Gallery y Tabakalera. La unión del títere y del art toy no es «aleatoria», dicen desde el centro, y durante este mes de octubre, su historia se entrecruzará, y «desprendiéndose de ataduras, se transformarán y se descontextualizarán para ser escuchados por el espectador».

Será una muestra donde participarán diversos artistas con sus piezas, entre los que se encuentra Judas Arrieta. El art toy «pretende», cuentan desde el Topic, «provocar una reacción crítica» en el público adulto, no «estimular un proceso de aprendizaje como el juguete». Organizadores de la muestra señalan que el universo art toy, «más allá de su apariencia ligera, deseable e incluso inocente de juguete, responde a una creación artística contemporánea y vanguardista que pretende desafiar al espectador con lo que parece ser y no es».

Las entradas estarán a la venta en la taquilla del museo, la página web topictolosa.com. Para más información e inscripciones, en 943 650 414.