Nunca es tarde para volver a estudiar El Centro de Educación de Personas Adultas (EPA) cumple este año su treinta aniversario ELENE ARANDIA TOLOSA. Domingo, 28 enero 2018, 00:32

Al centro CEPA-Tolosaldea (Centro de Educación de Personas Adultas) nadie acude por obligación, sino por el deseo de crecer personalmente. Al servicio de la comarca Tolosaldea, los centros que dispone tanto en Tolosa como en Villabona forman parte de la red pública del departamento de Educación del Gobierno Vasco. Son, por tanto, oficiales y gratuitas, al servicio de la población mayor de 18 años que, en su día, no pudo finalizar sus estudios. La función de la escuela es facilitar y dar la oportunidad de aprender y estudiar con la finalidad de que alcancen el objetivo principal, obtener una titulación académica.

Este se encuentra en Tolosa desde hace treinta años -este año celebra su trigésimo aniversario-, y aunque ha pasado por diferentes ubicaciones, actualmente se ubica en la calle Igeralde, y en el caso del centro de Villabona, en el edificio del Ayuntamiento.

500 Son los alumnos y alumnas que el Centro de Educación de Personas Adultas (EPA) tiene matriculados actualmente en sus centros de Tolosa y Villabona. Los cursos Tienen una duración cuatrimestral con quince horas semanales, y dos en el caso de los cursos de enriquecimiento cultural. Segunda matriculación El centro ha abierto un segundo plazo de matriculación desde el pasado viernes, día 26, para incorporarse en el mes de febrero. Información y horarios. El horario de atención al público del centro es de lunes a jueves, de 09.00 a 20.00, y los viernes de 09.00 a 11.30 horas, en la calle Igeralde número 23. Teléfono 943 672 660. El servicio es gratuito.

Va dirigido a todas las personas adultas que quieren formarse por primera vez, y para aquellas que quieren seguir estudiando, completar o mejorar su formación, con la finalidad de adquirir, actualizar o reciclar conocimientos para un mayor desarrollo personal y profesional.

Su alumnado está compuesto, sobre todo, de gente de la comarca. Cuenta Ander Pascual, director del centro, que la matriculación varía de forma diaria, «ya que atendemos a personas adultas, lo que implica que tienen cargas laborales y familiares, atendemos también a inmigrantes con muchísima movilidad geográfica». Los datos de noviembre, en cambio, indican que la escuela cuenta con 500 alumnos matriculados; 380 en Tolosa y 120 en Villabona, con un total de 16 profesores, una cifra que se mantiene con el paso de los años.

Las tasas de éxito escolar son «muy elevadas», dicen desde el centro, ya que «al ser gente adulta, tienen un grado de madurez que cuando abandonaron los estudios no tenían». El centro ofrece la posibilidad de realizar los estudios en castellano y en euskera, y la oferta académica abarca desde el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con validez en todo el Estado, y dentro de la enseñanza no reglada ofrece un curso o módulo de reinserción al sistema educativo (acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 y a ciclos formativos de grado superior), cursos de español para inmigrantes, y otros de enriquecimiento cultural, donde se pueden encontrar cursos de euskera e inglés (dos niveles), Historia del Arte, Iniciación a la Informática (dos niveles) y un taller de técnicas de estudio y ejercicios para trabajar la memoria.

Asimismo, desarrolla varias actividades extraescolares en colaboración con la Asociación de Alumnos y Alumnas. «Es muy activa y participativa. El grupo de arte, por ejemplo, este año conocerá las ruinas romanas de Extremadura, los alumnos de inglés viajarán cuatro días a Londres, y además celebramos el Día del Euskera o nos manifestamos por causas como la violencia de género», incide el director.

Una segunda oportunidad

La decisión que tomó en su día Iker Bea hoy es una realidad. Con 40 años y natural de Tolosa, ha decidido retomar sus estudios después de veinticinco años. «Estaba en el paro, y viendo la situación laboral, teniendo sólo el graduado, decidí que era el momento de renovarse o morir. Solicité mis notas, acudí al centro y me aconsejaron sacarme el título de la ESO, y en ello estoy. Por las mañanas asisto a las clases de Educación Secundaria, y por las tardes, a las del acceso a universidad. Mi intención, después, es cursar un grado superior de mecanizado o de programación y mecanizado dirigido al sector siderúrgico para incorporarme al mundo laboral lo antes posible. Ya solo me falta dormir aquí», cuenta sonriente Iker.

En el caso de Rosa Beldarrain han pasado 44 años desde que dejó sus estudios. Ahora con 60, se ha marcado el objetivo de hacerse con el graduado en ESO. «Me acerqué para infomarse sobre los cursos; vine con la idea de apuntarme a euskera e inglés, ya que he pasado muchos años en Holanda, pero finalmente decidí retomar mis estudiosde la ESO. A estas alturas el título no me importa mucho, pero me parece importante recordar. Está siendo una experiencia realmente enriquecedora y recomendable. Vengo a clase por las tardes, estoy rodeada de gente joven, lo cual me gusta. Pensaba que me iba a costar más, pero te das cuenta de que tu cabeza funciona todavía. Ahora se me dan bien las matemáticas, son entretenidas incluso», añade Rosa.

Afirman haberse sentido «asustados, pero me he acostumbrado al horario, y voy aprobando con sobresalientes. El acceso a universidad es más exigente, pero estoy animado. Pensaba que sería más difícil, lo importante es estar animado y hacer cambio de chip. Con quince años ibas obligado al colegio, no te apetecía estudiar, y ahora, en cambio, es diferente. Lo coges con otra filosofía. Tomé una mala decisión en su día, con el paso de los años te das cuenta y vuelves, pero estoy muy contento con la experiencia», añade el tolosarra. «Ahora tengo tiempo, la escuela está cerca y me entretiene», concluye Rosa Beldarrain.