El nuevo rincón literario de Tolosa Escritores noveles. La nueva Escuela de Escritores busca acercar a los jóvenes al mundo de la literatura y la escritura. / IÑIGO ROYO Quince jóvenes de Tolosa acuden cada miércoles a la nueva Escuela de Escritores de la biblioteca infantil dirigida por el escritor Joxemari Iturralde ELENE ARANDIA TOLOSA. Martes, 6 febrero 2018, 00:23

La planta superior de la biblioteca infantil del antiguo molino cuenta con un nuevo rincón dedicado a la literatura. Bien por afición, bien por curiosidad, buscan poner en práctica y ampliar su lectura, y potencial literario y creativo. Se trata de la nueva Escuela de Escritores de Tolosa que acaba de poner en marcha el Ayuntamiento de Tolosa con el inicio del nuevo año.

Escuela de escritores, rincón de la literatura, factoría de creatividad, taller de literatura... el proyecto adquiere diferentes denominaciones, y aunque ofrece cierta formación busca poner en práctica la creatividad de los jóvenes.

Tras el trigésimo aniversario de los premios literarios Uxola, el Departamento de Cultura del Ayuntamiento decidió dejar de organizar este certamen, para el cual destinaba una partida presupuestaria, para poner en marcha una nueva iniciativa que ha desarrollado en colaboración con la Asociación de Escritores Vascos. Esta sigue teniendo como objetivo atraer al público joven al mundo de la literatura y animar a los escolares a escribir sus primeros textos literarios.

El taller, que se imparte en euskera, se inició el pasado mes de enero de la mano del escritor tolosarra Joxemari Iturralde, quien lleva cuatro años ofreciendo talleres de literatura para adultos. Tendrá una duración de diez meses y de momento está orientado a los jóvenes de Bachillerato y cuarto curso de la ESO, aunque no descartan la creación de una segunda escuela para adultos en un futuro. El grupo se reúne todos los miércoles por la tarde en la biblioteca infantil durante dos horas.

En esta primera edición o prueba piloto han conseguido atraer nada menos que a quince jóvenes de Tolosa, todas mujeres, un dato que no sorprende al escritor vista la «tendencia» de los últimos años. «Trabajar con gente joven es una novedad para mí. La escuela cuenta con quince alumnas, todas chicas, aunque no es de extrañar. Es bien sabido que tanto aquí como en otros lugares del mundo las mujeres leen más que los hombres», cuenta Iturralde.

Proceso de acercamiento

A pesar de la formación que reciben las alumnas, el escritor remarca el carácter práctico del taller. «No hay exámenes y es muy dinámico. Cada semana cito dos libros de literatura universal que son referentes para su edad y que deberían conocer en los próximos años, normalmente traducidos al euskera, como es el caso de 'El principito' o 'Frankenstein' de Mary Shelley. Realizamos diferentes actividades y crean pequeños textos a partir de imágenes o conversaciones que mantenemos en las sesiones», cuenta Iturralde.

El grupo es variado, pero hay quien resalta más allá de su afición e interés por la lectura. «Todavía es pronto, no ha pasado mucho tiempo, pero percibes en seguida que algunas vienen con fuerza y tienen instito para escribir. El objetivo no es que al término del taller tengamos quince nuevas escritoras. Es un proceso de acercamiento al mundo de la literatura con un criterio literario y artístico mínimo que va más allá de si nos ha gustado o no un libro. La gente normalmente se queda ahí», añade el escritor.

Para la puesta en marcha del proyecto, el taller trabaja conjuntamente con los tres centros escolares del municipio Samaniego-Orixe, Laskorain Ikastola y Herrikide, aunque se abre a todos los centro y jóvenes de la comarca y de fuera de ella que tengan interés en profundizar en la literatura. «Haremos una valoración final, pero podría crearse un grupo también para adultos, ya que en Tolosa hay muchas personas que tienen afición por la lectura y la literatura. Pienso que se animarían muchas personas a dar el primer paso y escribir sus primeros textos», concluye el escritor.