Nomad, un estudio sobre ruedas La tolosarra Eli Garmendia y Carlos Pericás posan junto a su estudio itinerante 'La Bitxa', durante una de sus últimas estancias en Tolosa. / IÑIGO ROYO La fotógrafa tolosarra Eli Garmendia pone en marcha el proyecto Nomad Studio, un estudio de fotografía y diseño en una autocaravana ELENE ARANDIA TOLOSA. Sábado, 9 junio 2018, 00:28

La fotografía sobrepasa sus fronteras. Aunque de una forma más digital, un proyecto ideado en Barcelona y nacido en Tolosa nos remonta a los primeros pasos de esta disciplina, de cuando el 'cuarto oscuro' viajaba allí donde estaba el fotógrafo.

La tolosarra Eli Garmendia y el mallorquín Carlos Pericás, ambos fotógrafos y residentes hasta hace bien poco en Barcelona, compraron una autocaravana alemana del año 1982 con matrícula histórica, y bautizándola como 'La Bitxa' la han rehabilitado y convertido en un estudio fotográfico móvil para lanzarse a vivir su sueño.

Entre sus manos se encuentra el proyecto Nomad Studio, que hace referencia a un estudio nómada, el que será durante el próximo año su casa y su lugar de trabajo. Y es que la han convertido en su particular estudio fotográfico sobre ruedas. «Teníamos claro que queríamos hacer un cambio en nuestra vida, pero que teníamos que trabajar en el camino», puntualizan. Carlos tiene una trayectoria de quince años como fotógrafo, y está especializado en retratar a músicos de jazz, interiorismo, arquitectura y moda. Eli Garmendia ha estado trabajando como fotógrafa para varias empresas, y en los últimos años ha viajado a Letonia, con su proyecto 'El bosque dormido'.

«La ventaja de Nomad es que estamos constantemente en movimiento»

Esta vez, además del trabajo fotográfico, su servicio se amplía a trabajos de diseño, audiovisuales y páginas web. Se describen a sí mismos como profesionales nómadas, y destacan el cambio de mentalidad y dinámica de trabajo que se está dando en la sociedad, que también está llegando a la relación con las empresas. «La idea es mantener a nuestros clientes de Barcelona; hoy en día las distancias no son las mismas y con algunos trabajamos online. Con el resto de clientes, estamos dispuestos a movernos, si hace falta cogeremos un avión, porque en un principio la idea es moveremos por Europa. Todavía hay clientes que prefieren el trato personal, pero esta relación está cambiando y en cuanto a practicidad se refiere no repercute. En cualquier caso, para trabajos puntuales de un día para otro, quizás, no podremos estar ahí, pero sí con una semana de antelación», cuenta Eli.

En esta experiencia, Tolosa se ha cruzado en su camino y ha sido el punto de inicio de un viaje que ellos mismos desconocen la duración que va a tener. El recorrido, su trabajo y actividad se refleja en un mapa que ellos mismos actualizan en el sitio web del proyecto www.nomadstudio.art, así como en las redes sociales del proyecto, que están en constante actualización.

Tras recorrer varios municipios de Gipuzkoa, 'La Bitxa' ha pasado recientemente por Navarra, ha pasado estos últimos días en Barcelona y hoy llegará a Tolosa para poner el lunes rumbo a Iparralde , y después a Europa. «No sabemos a dónde nos llevará el destino mañana. Hoy día, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance podemos trabajar en cualquier lugar. La ventaja de Nomad es que estamos constantemente en movimiento», añaden.

Cercanía y naturaleza

Nomad Studio ha creado a su vez un proyecto más creativo llamado Who lives there? (¿Quién vive ahí?) reflejado en la web www.wholivesthere.org, con el que pretenden conocer y acercarse a la gente que vive y está en contacto con la naturaleza o que tienen una relación especial con la naturaleza en el sentido más amplio. Es así como realizan fotografías de los lugares donde se alojan y entrevistan a personas que tienen una relación especial con la naturaleza, que viven o trabajan en ella.

Afirman haber empezado ya a ofrecer sus servicios en los lugares que han visitado durante estos meses. «Veremos cómo va todo, pero estamos dispuestos a hacer trueque. Si un día, por ejemplo, llegamos a un camping y necesitan renovar el diseño de la página web, podríamos negociar la estancia a cambio de este trabajo», señalan.

Otro de los proyectos que se engloba dentro de su nueva aventura es Retrato Nómada, que les permitirá viajar y acercarse a las personas para poder retratarlas. Durante sus viajes, abrirán las puertas de su autocaravana convertida en estudio fotográfico móvil para realizar retratos, «recuperando», así, «el espíritu de los fotógrafos itinerantes que visitaban los pueblos antiguamente», señalan. «Al precio de 5 euros, las personas que se acerquen a nuestro estudio podrán hacerse con una fotografía física y digital. La fotografía se ha democratizado con las nuevas tecnologías, pero se ha perdido, quizás, el valor de la misma. Pretendemos recuperar un oficio perdido donde la imagen rápida del 'selfie' se ha impuesto y donde hoy día nadie piensa ir a un plató fotográfico para tener un buen retrato», cuenta Garmendia.

Los fotógrafos de Nomad se han inspirado en los maestros de la fotografía como Edward Sheriff Curtis, quien realizó su trabajo antropológico sobre los indios americanos; Irving Penn con una serie de retratos en Marruecos, Perú y México; o Richard Avedon, con su serie In American West, los creadores de Nomad utilizarán el exterior de su autocaravana, en este caso, como estudio para fotografiar a sus clientes.

¡Buen viaje!