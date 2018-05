Manex Urruzola (Productor del documental 'Sagardoa bidegile'): «Tolosaldea es una de las principales comarcas en la producción de manzana» Manex Urruzola con el cartel del documental que se presentará esta tarde en el Topic. / IÑIGO ROYO El Topic acogerá esta tarde, dentro de la programación especial de la Fiesta de la Sidra y el Besugo, la proyección del documental 'Sagardoa bidegile' ELENE ARANDIA TOLOSA. Viernes, 1 junio 2018, 00:18

Existe todo un mundo más allá de la manzana. 'Sagardoa bidegile' llega hoy a Tolosa con el objeto de narrar la historia de la elaboración de la sidra y todo el entorno que la rodea. El documental, en euskera, está dirigido por Bego Zubia y en la producción ha trabajado el tolosarra Manex Urruzola. Estrenada en Culinary Zinema del Zinemaldia en 2015 -sección no competitiva creada en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Berlín-, expone en forma de viaje un recorrido geográfico, cultural, tecnológico y gastronómico, no exento de sorpresas. Tras recorrer varios festivales internacionales, hoy clausurará su recorrido en el Topic, y simultáneamente en el festival Europe on the Fork de la ciudad polaca de Wroclaw, subtitulado en polaco. La proyección, abierta a la ciudadanía, será a las 20.00 horas y posteriormente, habrá una pequeña mesa redonda y una degustación de sidra en el ambigú del centro.

-El proyecto iba a recoger las curiosidades del mundo de la sidra, después se decantaron por el formato de documental, ¿es un trabajo informativo?

-La columna vertebral del documental son las entrevistas que realizamos a diferentes agentes relacionados con este mundo e incluye recreaciones históricas para contar y reflejar la importancia que han tenido la sidra y la manzana en los caseríos vascos, así como en nuestra historia marina. Es un viaje histórico, gastronómico, cultural y científico, ya que también habla del presente y futuro de la sidra, como las investigaciones científicas que se están llevando a cabo en torno a ella, la gran variedad de manzana que existe, la relación con la universidad... Recoge todo lo que rodea al mundo de la sidra, y hemos querido responder a la pregunta de si la sidra vasca es única. La respuestá es que sí, y sin querer desvelar demasiado y hacer 'spoiler', viajamos a Estados Unidos y vemos que la sidra se hace en muchos lugares del mundo.

«Los marineros vascos no enfermaban de escorbuto porque bebían sidra»

-Dice que en el siglo XX la sidra tuvo más importancia que ahora.

-Los marineros vascos no enfermaban de escorbuto porque bebían sidra. Entonces no se podía transportar agua en los barcos, ya que se pudría y necesitaban bebidas alcohólicas, pero según qué tipo de bebidas eran muy caras. Es curioso; es una enfermedad producida por la deficiencia de vitamina C, pero la sidra, en cambio, no contiene esa vitamina. Hay una relación curiosa.

-¿Cómo surgió la idea?

-En Elhuyar realizamos trabajos audiovisuales y queríamos empezar a trabajar el formato de documental. En este proyecto hemos trabajado conjuntamente con la productora Pixel durante tres años; dos buscando financiación, y uno de grabación y edición. Surgió la oportunidad de presentarlo en el festival, lo cual fue todo un escaparate en su difusión. Nos dimos cuenta de la fuerza que tiene el festival, y de que la sidra es un tema que realmente despierta interés en el público. Las entradas se agotaron en diez minutos, y ha entrado en un circuito internacional pasando por países como Argentina, Brasil, y ahora Polonia.

-Txaparro fue la última sidrería urbana que cerró sus puertas en Tolosa, en 1971...

-Sé que la historia de la parte vieja en relación a la sidra es cuanto menos curiosa y estoy deseando asistir a una de las visitas de este fin de semana para conocerla personalmente.

-¿Qué espacio tiene, en su opinión, Tolosa en el mundo de la sidra?

-Ha tenido y sigue teniendo importancia actualmente. En el entorno de la sidrería, Tolosaldea es una de las comarcas más importantes en la producción de manzana, si no es la mayor. En la zona de Urkizu hay infinidad de hectáreas de manzanales, y de toda la sidra que se produce en Euskal Herria, desde la comarca salen porcentajes de manzana muy importantes. Además, en Tolosaldea contamos con unas sidrerías de muy buena calidad, que además son exportadores muy importantes en cuanto a la cantidad. Respecto al contenido del documental, este tiene un carácter más generalista, pero también refleja la historia de la comarca, y esta, sobre todo, se puede escuchar por la música.

-No es experto, pero dice que ha aprendido mucho sobre ella.

-Para mí, una de las cosas más bonitas de este proyecto ha sido conocer de cerca todo el ciclo de la manzana, y el recorrido internacional que ha realizado el documental desde su pistoletazo de salida en el Zinemaldia. Como curiosidad, destacaría las numerosas versiones que ha adquirido el documental para la presentación del mismo en cada uno de los países que hemos visitado.