Llivia Escolà (Artista de cerámica): «La primera pieza de cerámica que hice fue un 'Milú' y quedó horrible» La exposición 'Escolà2'de Llivia Escolà es un homenaje a su padre y ya está abierta al público en el palacio Aranburu MACARENA TEJADA Tolosa. Martes, 4 julio 2017

'Escolà2' es una exposición de Llivia Escolà Hernández en homenaje a su padre. Los hombrecillos de cerámica que la catalana representa en tres dimensiones los creó su progenitor en 2D «para enseñar el trazo seguro a sus alumnos. Él es pintor». En 2015 empezaron a cobrar vida y hasta el 8 de julio estarán exhibidos, junto a las pinturas auténticas de Joan Escolà, en el palacio Aranburu. La artista recuerda que «es un proyecto que nos une pese a la distancia física que nos separa».

- Su exposición se titula 'Escolà2'. Su padre, usted...

- Así es. Mi padre es artista y enseña pintura. Antes de todo fui alumna suya. Este es un proyecto que nos une a pesar de la distancia. Él está en Cataluña y yo aquí, en Tolosa. Lo del arte me viene de él y esto nos hace estar más cerca el uno del otro.

«'Els homenets' los creó mi padre para enseñar el trazo seguro a sus alumnos de pintura»

-¿Cómo surge la idea?

-Viene de hace tiempo, no es nada nuevo. Estos hombrecillos, 'els homenets' en catalán, los creó mi padre para enseñar el trazo seguro a sus alumnos. Para que a los niños les hiciera gracia les dibujaba estos hombrecillos o duendes, como él les llama. Empezó a guardarlos y a colgarlos en Facebook. Ahí es cuando salió la serie entera, 39 dibujos en total. En 2015, en su sesenta aniversario, le hicimos un homenaje. Decidí crear alguna de estas piezas en barro. Hice ocho y le encantaron. Le cogí el truquillo y cuando estaba aburrida me ponía a hacer más.

-Su padre es pintor, pero usted se decidió por la cerámica.

-Al venir a vivir a Tolosa miré qué tipo de cursos había en la Casa de Cultura y vi que enseñaban cerámica. Era algo que nunca había tocado y el pasar del 2D al 3D me parecía muy divertido a la vez que complicado. Me apetecía probar.

-¿Con qué dificultades se ha encontrado al pasar del 2D al 3D?

-Las piernas son muy delgadas. Hay piezas en negro y en marrón. Las negras son de este año porque hasta el momento no me había atrevido a hacerlas ya que pensaba que no se mantendrían de pie, debido a sus piernecitas. Un día me vino la inspiración y pensé en hacerlas para ponerlas en un marco, así no se caen.

-¿Cuál fue su primera pieza?

-Quería hacer un 'Milú' y fue horrible (ríe). Quedó en nada. Después de un tiempo volví a intentarlo e hice un Tintín enorme con un 'Milú'. Al final se trata de cogerle el gustillo al barro y ahora ya las piezas a veces salen solas.

-¿Cómo decidió animarse a llenar una sala sola?

-Cada año una persona de los talleres de la Casa de Cultura expone sus obras en solitario. Este año nadie se animaba y cuando llegó el momento me ofrecí. Le llevaba dando vueltas a esto y como nadie tenía ni piezas ni tiempo para preparar una exposición dediqué horas extras a esto. Desde el primer momento sabía que iba mostrar estas piezas.

-¿Por qué?

-Por el significado que tienen y porque yo sé de dónde han salido. Las piezas en sí son muy divertidas, pero además si ves de dónde han sido sacadas es mejor. A mí lo que me gustaba era el proceso de coger el 2D y pasarlo al 3D y esto en la exposición se ve a la perfección. Además, mi padre está presente.

-'Els homenets'. ¿Fue su padre quien puso el nombre a cada una de estas piezas?

-Sí. Los nombres en catalán son los que él les fue dando a medida que los fue colgando en el Facebook. Hay muchas piezas que tienen más sentido o gracia en catalán que en castellano o euskera. De todas formas son nombres muy descriptivos.

-¿Tiene ya planes para el futuro?

-Me gustaría hacer una exposición itinerante. Después de haber parido -esto es casi como un parto (ríe)- mi ilusión es intentar mover las obras. Es algo muy especial para mí por todo lo que significa y me gustaría ofrecer la exposición a otras casas de cultura. Esta es mi primera muestra sola.