Lauburu afianza su tercera plaza y Laskorain, muy cerca del ascenso DV TOLOSA. Miércoles, 25 abril 2018, 00:19

Sigue la espectacular temporada de nuestros equipos de fútbol sala. En 2ªB, Lauburu-Ibarra goleó (1-8) al Nalda riojano en su cancha. En un partido más trabajado de lo que el marcador final pudiera indicar, los de Alfredo Hualde desnivelaron la contienda al filo del descanso con tres goles en un minuto, que terminaron por ser una losa muy pesada para el impetuoso cuadro local. Ahora, el cuadro morado, asentado en la tercera plaza, puede comenzar a pensar en el partidazo que nos deparará la jornada 28. El San Juan de Pamplona visitará Belabieta en un choque que dirimirá las opciones del Ibarra de luchar por sus objetivos. El cuadro navarro, tras su derrota ante el Segorbe, se ha quedado a cuatro puntos en la clasificación, por lo que una victoria morada haría que la clasificación se comprimiera al máximo.

En Tercera, se acaban los calificativos para describir la trayectoria que está llevando a cabo el equipo de Laskorain, que ya aventaja en seis puntos al segundo clasificado tras ganar el sábado en Usabal 4-1 al Sasikoa. El equipo amarillo lleva 21 partidos consecutivos sin perder, de los cuales veinte han sido victorias.

Con los resultados que han acontecido en la última jornada, prácticamente se puede descartar a Alipendi. En segundo lugar se ha colocado el Otxartabe, que está en gran racha y lleva dos victorias por 8-1 en las últimas dos jornadas.

Ahora es el momento de pensar seriamente en el ascenso a Segunda B. El entrenador, Xabi Urruzola, nos hace unas muy interesantes reflexiones sobre esta circunstancia. «Hemos ido toda la temporada con el pensamiento de ir partido a partido pero no podemos negar lo evidente, ahora tenemos que luchar por lograr la primera posición». Materializar dos victorias daría ya el título de manera matemática. En caso de no conseguir los seis puntos en los siguientes dos partidos, los tolosarras se complicarían el panorama, ya que el tercer partido sería en casa del Otxartabe.

En lo que se refiere al ascenso a 2ªB, Xabi Urruzola es muy partidario de intentarlo. «Todos sabemos que hay un salto importante entre ambas categorías, pero no es fácil mantener motivados a unos jugadores que se ganen el ascenso en el campo y se les diga que no pueden subir. En caso de lograr el ascenso sería muy difícil que los jugadores tuvieran la motivación de competir otro año en la misma categoría. Tenemos la plantilla más joven de la categoría y podríamos seguir creciendo. Pero no está en mi mano».