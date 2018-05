Laskorain, campeón de fútbol sala Tres momentos de la histórica jornada en la que Laskorain se proclamó campeón. / IÑIGO ROYO El equipo tolosarra logró en la cancha el derecho a jugar en 2ª B tras jugar una temporada extraordinaria J. GOÑI TOLOSA. Viernes, 11 mayo 2018, 00:29

A falta de una jornada, Laskorain se ha proclamado campeón de Tercera división de fútbol sala y se ha ganado en la cancha el derecho a jugar en Segunda B la próxima temporada, aunque esta decisión dependerá del club. Los 'amarillos' vivieron una auténtica fiesta en la última jornada, en la que derrotaron 10-1 al San José es una jornada redonda en Usabal.

Laskorain jugó un partido muy bueno. La afición disfrutó muchísimo. Con 7-0, el rival sacó portero-jugador y eso frenó el frenesí del equipo local, que aún pudo ganar por una mayor diferencia de goles. Se notaba que el equipo tolosarra tenía ganas de ganar y de proclamarse campeón ante su gente.

Laskorain ha logrado el campeonato, algo que ni el más optimista pensaba al principio de temporada, más aún teniendo en cuenta como empezó. El entrenador, Xabi Urruzola, es uno de los artífices del éxito. El equipo amarillo lleva sin perder desde el 7 de octubre. Desde esa lejana fecha ha ganado todos los partidos a excepción de uno, que ha empatado. «La temporada de los chavales ha sido brillante y les tengo que dar mi enhorabuena, ya que han logrado lo que nadie confiaba», cuenta Xabi, quien admite que su equipo «ha sabido competir todos los partidos, hemos sabido sufrir y lo hemos hecho todos unidos».

¿Jugará el equipo en Segunda B? Hace pocos años ya logró el título pero renunció a subir, porque la 2ªB exige mucho, entre otras cosas más dinero y un entrenador titulado. Urruzola dice que la decisión no es suya. «Yo me dedico a entrenar y las decisiones de despacho van por otro lado», cuenta. Pero también se moja al respecto: «Todos sabemos que hay un salto importante entre las dos categorías, pero no es fácil mantener motivados a unos jugadores que se ganen el ascenso en el campo y se les diga que no pueden subir». «Tenemos la plantilla más joven de la categoría y creo que ahora que hemos logrado el ascenso deberíamos de intentarlo para seguir creciendo. Esa es mi opinión».

A Laskorain le queda un partido, este sábado en Bilbo ante el Otxartabe (18.15), segundo clasificado. Estaría bien acabar la Liga con una victoria y dedicársela el entrenador, que no seguirá al frente del equipo. Zorionak, txapeldunak!!