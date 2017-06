Karlos Linazasoro presenta su poemario 'Nada más necesito' El escritor tolosarra Karlos Linazasoro. / IÑIGO ROYO La obra que estrenará hoy es la traducción de su libro 'Ezer gehiago behar gabe', con el que ganó el premio Xabier Lete en 2012 MACARENA TEJADA Tolosa. Viernes, 30 junio 2017, 00:14

Hace ya cinco años que el poemario 'Ezer gehiago behar gabe' del escritor tolosarra Karlos Linazasoro fue galardonado con el premio Xabier Lete. Un lustro después, concretamente hoy viernes, Linazasoro presentará la traducción al castellano del que considera «uno de los libros más importantes de mi carrera». El acto será en Bidaiarien Txokoa de Tolosa y empezará a las 19.30 horas.

En castellano, la obra será publicada bajo el título 'Nada más necesito', traducción casi literal de su versión en euskera. Aunque en este caso parece que el cambio de idioma no haya supuesto problema alguno, el proceso de traducción no ha sido sencillo, ya que se trata de «un libro bastante denso. La traducción en sí no me supone una dificultad, pero hace falta mantener cierta distancia», asegura Linazasoro.

Hoy viernes Karlos Linazasoro presentará su poemario 'Nada más necesito'. Bidaiarien Txokoa La presentación del libro tendrá lugar en Bidaiarien Txokoa. Antes, por la mañana, la misma obra será dada a conocer en Donostia. 19 30 horas. La ceremonia será por la tarde. Invitados especiales Linazasoro estará acompañado de la editora de Adeshoras, Susana Noeda, y del poeta y amigo Igor Estankona.

Esto es lo que realmente supone un obstáculo para el. «La tentación de querer cambiar y mejorar el texto está siempre ahí. Además, hay cosas que en euskera suenan bien pero en castellano no funcionan. Me he ceñido bastante al texto original, aunque ha habido veces en las que he tenido que versionar».

La traducción literal no siempre encaja, por lo que «te permites ciertas licencias a ti mismo. A veces más de las necesarias», bromea el escritor tolosarra.

El camino recorrido hasta que la editorial madrileña Adeshoras optó por publicar su libro fue largo, pero ahora «estoy muy ilusionado con todo esto. 'Ezer gehiago behar gabe' ganó el premio Xabier Lete en euskera y me he quedado orgulloso con el trabajo en castellano. Yo tenía una relación especial con Lete y tuve la suerte de ganar la primera convocatoria de este premio. Es un libro que tiene mucha importancia sentimental para mí». Además, en este idioma, «doy a conocer mi obra a mucha gente. En euskera es fácil encontrar excusas para no leer. En castellano el posible lector se multiplica».

Como la mayoría de obras literarias, ésta también gira en torno la muerte, la vida, el amor, el paso del tiempo y la naturaleza. Linazasoro señala que «es el mejor libro que he escrito hasta el momento. El más denso y el más trabajado. Además, hay muchos poemas dedicados a gente que ya no está conmigo. Es un libro nostálgico y bastante profundo. Hay muchos versos de amor y de vida, de ilusión... La vida tiene sus partes buenas y sus partes malas y aquí están reflejadas las dos».

No es la primera vez que el escritor traduce su propia obra. «Aunque me hubiera gustado pedir a algún amigo o traductor que lo hiciera por mí, es algo que me resulta imposible en estos momentos», se lamenta. Le hubiera encantado que un especialista en el tema hubiera hecho de 'Ezer gehiago behar gabe', 'Nada más necesito', «pero es arriesgar demasiado. Cuesta dinero y yo no vivo de esto. Antes de mandar mi libro traducido a Adeshoras no sabía si les iba a gustar o no. Tuve suerte y la respuesta fue positiva».

Hoy por la mañana, 'Nada más necesito' será publicado en San Sebastián. Después del acto en Donostia, llegará la hora de venir a Tolosa a dar a conocer la nueva obra de Linazasoro «en un ambiente festivo».

El autor estará acompañado de la editora de Adeshoras, Susana Noeda, y del poeta y amigo Igor Estankona. Joxean Goikoetxea al acordeón, Juantxo Zeberio al piano y Josune Marín (guitarra y voz) pondrán banda sonora al encuentro, que finalizará con una lectura de alguno de los poemas de Linazasoro.