El judo tolosarra exhibe su cantera en los campeonatos de Gipuzkoa
Nahia Fernández fue primera y quedó tercera en el de Euskadi
TOLOSA. Sábado, 2 junio 2018

Los infantiles del Judo Club Tolosa ha completado una buena actuación en el Campeonato de Gipuzkoa 2018. La prueba constaba de tres competiciones en tres fines de semana, dos clasificatorias y la final. Para poder participar en la final, todo competidor tenía por lo menos que quedar entre los tres primeros en una de las dos clasificatorias. Cinco judokas del club participaron en la final, y aunque cuatro de ellos consiguieron una medalla en la final, solo el participar en ella era un premio.

Dos judokas no pudieron clasificarse para la final aunque cabe decir que Mikel Garcia, AnartzB elaunzaran y Haritz Leunda lo dieron todo en las clasificatorias para ello. In- tza Urkola, bronce, quedó tercera en la primera las clasificatorias y ello le bastó para ir a la gran final. Allí otra vez repitió puesto, tercera de Gipuzkoa. Manex Arozena, bronce, en su primera clasificatoria no pudo subirse al cajón, pero en la segunda se metió en la final quedando segundo. Ello le sirvió para poder disputar la gran final, en la que acabó siendo tercero de Gipuzkoa.

Hodei Oyarbide, bronce, en su primera convocatoria no pudo ganarse la plaza, aunque sí lo hizo en la segunda clasificatoria. Ya en la gran final terminó en tercera posición. Joseba Reguillaga, quinto, se clasificó en la primera quedando tercero. También participó en la segunda, también segundo, y luego en la gran final terminó quinto. Una pena porque su trayectoria era merecedora de medalla. Nahia Fernandez, oro, se clasificó con un segundo puesto en la primera clasificatoria, y con un primer puesto en la segunda. Ya en la final repitió el puesto de la segunda clasificatoria. Es decir, campeona de Gipuzkoa. Casi nada. Pero todo no acaba aquí, ya que Nahia Fernandez al acabar campeona de Gipuzkoa, se clasificó para el de Campeonato de Euskadi. Un mes más tarde se desplazó a Arrasate a medirse con las contrincantes de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia. Allí dio la sorpresa al ganar a la favorita en su primer combate. Nahia siguió hacia delante hasta caer en semifinales con la sensación de haber podido meterse en la final. Aún y todo estuvo fantástica al saber gestionar esas sensaciones contradictorias. Termino en un gran tercer puesto.