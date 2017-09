Juanito Lope 'cumple' sus 100 años Miembros de la asociación de amigos de Juanito Lope, tras el homenaje. / IÑIGO ROYO Tras la inauguración de la nueva placa, está prevista la presentación de un cabezudo en homenaje al artista JUANMA GOÑI TOLOSA. Sábado, 16 septiembre 2017, 00:33

Juanito Lope (1917-1981), habría cumplido cien años de edad esta semana, concretamente el día 12 de septiembre. Y el programa conmemorativo de su centenario, que se está desgranando a lo largo de todo el año con múltiples actividades, no se olvidó de una fecha tan señalada.

Si había un 'txoko' entrañable en Tolosa para el añorado artista, ése era el pasaje que une las calles Emperador y Santa María, muy cerca del taller donde trabajaba, y que lleva su nombre. El acuerdo que confirmó esa decisión fue adoptado en 1966 por la Corporación Municipal, a propuesta del alcalde Ortiz de Zárate. A tal efecto, a instancias del Ayuntamiento, se le tributó un cálido homenaje en reconocimiento a su dilatada obra artística. En la foto de este artículo aparece precisamente Juanito junto con el alcalde O. de Zárate momentos antes de inaugurar la placa conmemorativa.

Cincuenta y un años después, los amigos de Juanito Lope han vuelto al mismo callejón para reinaugurar el lugar con una placa renovada. El acto contó con la presencia de la alcaldesa, que volvió a destacar la labor del escultor. Hubo un 'agurra', una entrega de flores a los familiares de Lope, y su sobrina Justi fue quien descubrió la nueva placa, muy cerca de donde se colocó la anterior, que no será retirada.

El programa conmemorativo del centenario del nacimiento de Juanito Lope ya ha cumplido con el grueso de sus actividades: presentación de un libro sobre su figura y obra, homenajes en carnavales, una exposición con muchos de sus trabajos en el palacio Aranburu, un concurso de dibujo entre los escolares, la renovación de la página web, www.juanlopejimenez.eu, la presentación de la Asociación de Amigos creada para defender el legado del artista, y ahora la renovación de la placa. Quedan la presentación de un cabezudo que evocará la figura de Lope, y la colocación de una efigie representativa del escultor en la plaza Verdura, ambos proyectos impulsados por ese gran artista llamado Iñaki Moyua, 'alma mater' de la comparsa de gigantes y cabezudos.

Todas estas actividades están impulsadas por un grupo de personas que han creado una asociación para preservar el legado de Lope. El objetivo es homenajear al artista aprovechando la efemérides conmemorativa.

También quiere catalogar todas sus piezas, documentarlas y conservarlas. Iñigo Gabarain es el presidente, Paco Lizarralde el secretario, y Juan Bautista Aranzabe y Justi Lope (sobrina del escultor), ejercen como vocales. A esta entidad le gustaría lograr del Ayuntamiento la cesión de un local para poder exponer la obra de Lope de forma permanente, un autor al que llamaban 'El quijote tolosarra'. La mayoría de sus trabajos, por no decir todos, fueron obsequios. No vendía su obra; no quería venderla, sino regalarla.