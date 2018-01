Joseba Sanz, campeón de Euskadi de subidas de montaña de clase tres El piloto tolosarra, en la gala de entrega de premios del campeonato. E.A. TOLOSA. Miércoles, 31 enero 2018, 00:20

Aunque haya participado repetidas veces en carreras de este tipo, es la primera vez que el piloto Joseba Sanz (Tolosa, 1987) ha participado en el Campeonato Vasco de Automovilismo de Montaña en clase tres, y en su intento, la experiencia de casi diez años le ha llevado a lograr su primer título como campeón de Euskadi.

Con un automóvil Peugeot modelo 206 RC, esta modalidad de automovilismo comprende pruebas de subida de montaña, donde participan únicamente los pilotos sin acompañanantes, realizando tres subidas de entre cuatro y cinco kilómetros, y la entrega de premios ha tenido lugar recientemente en Zumaia.

El tolosarra compagina su actual trabajo con su afición y a la vez pasión, el mundo del motor. «El objetivo de este año era participar realizando subidas de montaña de clase tres, ya que mi coche encaja en esa cilindrada dentro de las diez clases que existen. Poco a poco comencé a sumar puntos y vi que podía ganar. Este año, el campeonato ha acogido nueve carreras y he realizado un total de ocho, concretamente, las de Opakua-Agurain, Udala, Aia, Udana, Jaizkibel, Urraki, Bakio y Salinas. Desde 2009, he participado ocasionalmente y en las carreras que más me gustan. Empecé a realizar subidas de montaña, en 2011 comencé a participar en los rallysprint, y este año he vuelto a las subidas. Estoy muy contento con el resultado, he tenido suerte de que el coche tampoco me ha dado problemas», cuenta Sanz.

Para el mantenimiento de su automóvil, el tolosarra no cuenta con patrocinadores; sí cuenta, en cambio, con la ayuda de amigos y talleres cercanos que le prestan sus servicios de mantenimiento.