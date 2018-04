Jordi Esteva (Escritor y fotógrafo): «Intenté quitar lo superfluo e ir directamente al corazón de Socotra» Jordi Esteva, en uno de sus viajes realizado a la isla de Socotra, en compañía de varios sucotrinos. Ofrecerá esta tarde una charla para contar su experiencia en los viajes realizados a las montañas de una isla del océano Índico en Yemen ELENE ARANDIA TOLOSA. Viernes, 27 abril 2018, 00:23

Socotra es parte de este mundo. Isla principal de un archipiélago que integra la República de Yemen, entre perdido y virgen, se ha considerado uno de los lugares más extraños del planeta. El escritor y fotógrafo Jordi Esteva (Barcelona, 1951) acudirá esta tarde a Tolosa para compartir su experiencia vivida en «la isla de los genios», en una charla dentro de las Jornadas de naturaleza, viajes y antropología 'Amalur', organizadas por el CIT. Será a partir de las 19.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

-Ha tenido un interés especial por este archipiélago, ¿cómo lo descubrió?

-Desde pequeño me ha gustado la geografía, de hecho, era mi asignatura preferida porque me hacía soñar con otros países, otras costumbres... Nací en la España de los cincuenta, que todo era muy gris, y soñaba con los libros que tenía mi padre sobre razas humanas, sobre viajes... prácticamente sin salir de mi habitación. Investigaba por mi cuenta con los mapas y los atlas, y vi esta isla perdida en el Índico, me intrigó siempre el nombre de Socotra. La veía allí, perdida y sola, y quise saber más sobre ella, aunque entonces apenas se sabía de ella. Perteneció a Yemen del sur, era un Estado marxista y no se podía viajar allí, pero cuando se unificaron los dos Yémenes en 2005 me picó la curiosidad y quise conocerla.

«No lo consideraba exótico, sino perdido en el tiempo, conocido con anterioridad»

-Ha realizado varios viajes a Socotra y han sido estancias de larga duración.

-A través de una serie de casualidades, en uno de los viajes conocí al hijo de un sultán que fue derrocado por el gobierno marxista, y gracias a nuestra amistad se me abrieron todas las puertas. Él me acompañó durante mi viaje y fuimos al interior de la isla caminando, donde el espíritu de Socotra está más vivo y puro. En los primeros viajes que realicé conocí a mucha gente de las montañas, cómo viven en cuevas con sus rebaños, ya que son nómadas... Lo que me fascinó es que explicaban leyendas alrededor del fuego hecho con bastoncitos, de monstruos, serpientes gigantescas... Me quedé sorprendido. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo al Neolítico. Fue un privilegio. Al cabo de cinco años de la publicación del libro, me entraron muchísimas ganas de volver a Socotra y a las cuevas, a todo ese mundo al que tuve acceso. Fue entonces cuando decidí hacer un documental; viajé un par de veces más con un equipo de filmación de tres personas. Grabamos a gente que ya había conocido en viajes anteriores y con la que había hecho amistad. Entre ellos, estaba Mohamed, un jeque y señor de las montañas que es un pozo de sabiduría popular y natural. Hay gente que los consideraría primitivos, pero es todo lo contrario. Tienen un conocimiento de las plantas, la literatura oral... estaba fascinado con todas estas personas ancianas. En el corazón de las montañas de Socotra no ha llegado internet ni la televisión siquiera, y la gente en sus ratos libres se dedica a contar historias como antes. Esta tradición se sigue manteniendo.

-Describe su propio trabajo como nostálgico...

-Supongo que lo es, pero no tengo ningún problema con la nostalgia. Creo que mi trabajo es sobre la memoria, me gustan los mundos que están desapareciendo o han desaparecido, y siempre hay una mirada nostálgica, que no melancólica. Me interesa mucho el paso del tiempo.

-Sus fotografías en blanco y negro son como un viaje al pasado, en tiempo presente.

-Me escudé en el blanco y negro porque me gusta. Además, me gusta el analógico, y como fotógrafo siempre lo he usado. Me gusta por el grano que da, pero además, quería huir de mostrar una isla que es maravillosa. Iba más directo a lo que me interesaba. No me interesaba reflejar su belleza natural, sino el espíritu o el alma de la isla: los mitos, las leyendas, la poesía... El color hubiera distraido el resto. Intenté quitar lo superfluo e ir directamente al corazón.

-¿Qué destacaría de todo lo que vivió en Socotra?

-Sin duda, su creencia en los genios (como espíritus), seres que a veces se pueden ver y otras veces no, que viven en otro plano y que a veces se manifiestan. Yo no creo en los genios, creo que ellos se lo creen. Es esa sensación de haber aterrizado en otro planeta u otra era, de estar en un lugar tan remoto y al mismo tiempo tan cercano. No lo consideraba exótico, sino un lugar perdido en el tiempo. Como si lo hubiera conocido con anterioridad.

-Dice que es el único documento filmado íntegramente en su idioma, el socotrí.

-El socotrí es un idioma muy antiguo, pertenece al antiguo sabeo. Se sigue hablando en todas partes, sobre todo, en las montañas, pero por influencia del árabe creciente se ha ido contaminando porque no se escribe. Lo que ocurre es que en la costa y las nuevas generaciones lo siguen hablando pero con una fuerte influencia árabe. He tenido la suerte de filmar a varias personas ancianas en las montañas, lo cual ha sido un placer para mí documentar este idioma. A medida que vayan muriéndose los ancianos irá desapareciendo. Además, la situación política del país es muy mala, Yemen está siendo bombardeado por Arabia Saudí y los Emiratos, con lo cual no se puede viajar a la isla.

-Cuénteme sobre qué nos hablará hoy en el Salón de Plenos...

-En este caso, no se proyectará la película por su duración; mostraré varias fotografías y proyectaré el tráiler de la película. A continuación, contaré mi experiencia para que después, los asistentes puedan lanzar sus preguntas. Hablaré de por qué fui a esa isla, de cómo oí hablar de ella por primera vez, y sobre lo que fui descubriendo allí,las historias que me contaban, los problemas que tiene la isla ahora, su idioma tan particular...