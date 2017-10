Joël Robuchon y Edurne Trancho, una relación más allá de MasterChef Robuchon invitó a Edurne a la Gourmet Race y a su homenaje. El prestigioso chef francés cumplió su promesa de la final y quiso estar junto a la tolosarra en su homenaje en Levante JUANMA GOÑI TOLOSA. Domingo, 22 octubre 2017, 00:13

Todos recordamos la admirada reacción del gran chef francés Joël Robuchon mientras degustaba los platos que preparó Edurne Trancho en la final de MasterChef. El paso de la tolosarra por el concurso resultó tan fructífero como exitoso, y las alabanzas de Robuchon no hicieron sino refrendar la competencia culinaria de la cocinera de Berazubi. «Al terminar el programa me dijo: usted no ha ganado, pero desde luego ha triunfado. Esas palabras me emocionaron mucho», comentaba ayer Edurne, que sigue defendiendo allá donde va la calidad del comercio tolosarra.

Joël Robuchon se mostró encantado con lo que nuestra entrañable convecina preparó en la final, e incluso le dijo que vendría a su casa de Tolosa para seguir degustando sus platos. Pues bien, la promesa, de alguna manera, se ha cumplido. El francés no ha podido venir a Tolosa por motivos personales, pero se ha encargado de invitar personalmente a Edurne a su 'casa' levantina de zona de Moraria, donde el galo pasa largas temporadas.

Robuchon eligió a Edurne como 'estrella invitada' de la Gourmet Race, la regata gastronómica que organiza el Club Náutico de Moraira, y donde el chef ejerce de jurado. También quiso que le acompañara en el homenaje que le tributó el Ayuntamiento de Calpe. Ha pasado unos días maravillosos en compañía del gran restaurador, que le recibió proclamando que Edurne era «la mejor cocinera de España».

«Él hace una gran promoción de los productos de aquella zona, por ejemplo del aceite de Alcoy, por eso yo le llevé unas babarrunas de Tolosa, por si le da por incorporar nuestros productos a sus restaurantes», contaba ayer la tolosarra, que sólo tiene palabras de admiración hacia Robuchon. «Estoy emocionada por cómo me ha tratado».

Tras su participación en el programa, Edurne, que estaba empezando a disfrutar de su jubilación, no para. Este mismo fin de semana está junto a Jorge Brazalez, el ganador de MasterChef, cocinando en el Mercado Gastronómico de Gros. Prepara su propio libro de recetas, y pronto viajará a México, un viaje que se ganó en el concurso televisivo.