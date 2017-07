Los infantiles del Tolosa CF, una temporada para aprender El Infantil Txiki logró la segunda posición y tuvo un final brillante de temporada. / TCF El Infantil de Primera A logró la Copa de Gipuzkoa y el Infantil Txiki jugó la Copa de Euskadi DV tolosa. Miércoles, 5 julio 2017, 00:10

La de los infantiles ha sido la última categoría futbolística en terminar la competición oficial. Aunque los números por sí solos no suelen decir gran cosa, es donde tenemos que mirar a la hora de valorar el trabajo realizado a lo largo del año. Y estos han sido francamente buenos para el Tolosa CF.

El , tras pasearse en la primera fase, disputó hasta el final la fase de campeonato, donde solo se vio apartado de la final de Gipuzkoa por unos malos resultados, que no juego, contra el Hernani, su bestia negra este año. Eso no le impidió alcanzar la tercera posición en un partido vibrante, venciendo 3 a 2 al Vasconia Donostiarra, tercer puesto que les clasificaba para el campeonato de Euskadi. Los urdiñas tuvieron una semana complicada antes del viaje a Lezama, pero no hizo mella en los chavales y alcanzaron una quinta posición final. Pudiera parecer poco, pero no lo es, y el club está muy orgulloso del trabajo del equipo.

Por su parte el , superó sin problemas la primera fase, seis victorias y una derrota en una fase a un solo partido por rival, donde tuvo que jugar cuatro de sus partidos a domicilio. La segunda fase la empezaron dubitativos y al final de la primera vuelta el panorama no era halagüeño; una victoria y un empate en cinco jornadas. Pero el equipo apretó los dientes, sacó la casta y con cinco victorias en cinco jornadas alcanzó la segunda posición y la clasificación para la fase de campeonato. En esta fase, dos derrotas por la mínima ante un potente Eibar, y la diferencia de goles con el Kostkas, les apartó de la lucha por los puestos para el campeonato de Euskadi. Una pena porque estaban lanzados y hemos visto que son capaces de cualquier logro.

En cuanto a los , el A no terminó de arrancar en la primera fase. Igual que en el Infantil Txiki, una fase de 7 partidos no permite descuidos. Ellos los tuvieron, y solo pudieron clasificarse para disputar la Copa. En la fase regular se clasificaron segundos, con un sprint final de 6 victorias en los últimos 6 partidos. Y con ese impulso se plantaron en la fase final, a partido único. Cuartos de final a domicilio; victoria y a 'semis'. Semifinales a domicilio; goleada y a la final. Y a la final que fueron. Y en la final, en campo neutral, doblegaron al Kostkas A por 3 a 1. Victoria y Copa de Gipuzkoa para las vitrinas del Club.

Más difícil lo tenía el , compuesto en su mayoría por jugadores de primer año. Al igual que al A, la primera fase se les atragantó y pasaron a la copa. Hasta caldereros estuvieron arriba, pero una racha de 6 partidos sin lograr la victoria les retrasó en la clasificación, para al final quedar en una honrosa quinta posición, por delante de equipos que llevaban como apellido el 'A'.