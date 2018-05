El Honor Regional no puede fallar más y el Preferente se juega el ascenso El Preferente ha hecho una temporada fantástica y busca el premio del ascenso. / TOLOSA CF El primero disputará su encuentro en Zumarraga y el segundo, en Berazubi | J. GOÑI TOLOSA. Sábado, 19 mayo 2018, 00:15

Al Tolosa CF de División de Honor Regional le quedan dos balas en la recámara para poder tener opciones de regresar a la Tercera División. Y no puede desaprovechar ninguna de las dos. Hoy juega en Zumarraga ante el Urola (17.00), y despedirá la temporada recibiendo en Berazubi al Beti Gazte en la próxima jornada. Tiene que sumar los seis puntos y esperar resultados. El liderato es prácticamente inalcanzable, pero el segundo puesto, que puede tener premio este año, es un objetivo más que factible.

Tras el tropiezo inesperado del pasado sábado, el equipo ha intentado pasar página esta semana y concentrarse en el reto que tiene por delante. «Estamos al 200%», asegura el entrenador, Ander Avellaneda. El partido de hoy es difícil, porque el Urola se juega la permanencia. En teoría, sus rivales tienen partidos más asequibles, pero en esta categoría hay mucha igualdad y puede pasar cualquier cosa.

Todos con el Preferente

«El sábado partidazo en Berazubi. ¿Seguro? Sí, juega el Preferente». Esta es la conversación que se escuchaba esta semana por Tolosa. El segundo equipo masculino ha cuajado un temporadón, y como premio jugará por el ascenso a División de Honor. Decimos temporadón y no por cualquier cosa. En un grupo repleto de segundos equipos (Beasain, Lagun Onak, Ordizia) y de primeros venidos a menos (Elgoibar), solo han sido superados por el filial del Eibar. La pasada semana se jugaban entrar en el play-off contra un hipermotivado Idiazabal, y con el Elgoibar pendiente del fallo del filial urdiña. A pesar del dominio y mejor juego de los locales, fueron los visitantes los que en una jugada aislada se adelantaron en la primera parte, que los locales no pudieron neutralizar a pesar de disponer de un penalti. La segunda parte fue de un dominio total plagado de ocasiones, pero el balón se negaba a entrar. El empuje de los locales no cesó y al final resolvieron con tres soberbios golazos. Pues lo dicho. Hoy, sábado partidazo en Berazubi, a las 16.30. Como rival el Allerru. No hace falta decir que el equipo necesita el apoyo de los aficionados. Ellos lo darán todo; trabajo, entrega y un juego espectacular.