Yon González (Exentrenador del TAKE de baloncesto): «Creo que el equipo ha cerrado un ciclo y ahora necesita dar más oportunidades a los jóvenes»

Acabó la temporada de baloncesto con un regusto amargo para el primer equipo sénior masculino, que se quedó a las puertas de luchar por el ascenso a liga EBA. En la última jornada también se desveló que el entrenador, Yon González, había decidido poner punto final a una prolífica etapa al frente del equipo tolosarra. En esta entrevista, González hace un repaso a ambas cuestiones y reflexiona también sobre el futuro del club.

-¿Qué le ha faltado al equipo para poder jugar la fase de ascenso cuando ha tenido verdaderas posibilidades para ello?

-Le ha faltado continuidad en los entrenamientos. La fase de ascenso se nos escapó tras Semana Santa, donde perdimos tres partidos seguidos en el último suspiro. Nos faltaron muchos jugadores en esos encuentros y tuvimos problemas para anotar. Tuvimos que reinventarnos en ataque una vez más, pero no llegamos a tiempo. En el último mes y medio nos faltó calidad de entrenamiento, que es lo que nos ha dado éxitos en el pasado.

-Al final, ascendió un equipo con el que el Take igualó a puntos en la liga regular... ¿No da un poco más de rabia?

-Siempre da envidia ver que ha ascendido un equipo con el que has terminado empatado. La 'final four' era una lotería y ganarla es muy difícil, pero con un poco de suerte o de hacer mejor las cosas, hubiésemos estado peleando hasta el ultimo día.

-De todas maneras, teniendo en cuenta la filosofía del TAKE, da la sensación de que el ascenso no era un objetivo estratégico en este momento.

-Yo creo que no. Pese a tener dificultad de contar con los juveniles, el objetivo era trabajar con ellos. Ellos son el futuro y la apuesta tiene que ser clara. La liga EBA quizá se les queda un poco grande y el cambio generacional debe ser escalonado.

-¿Puede decirse que el equipo está en un punto de transición, que necesita afrontar una nueva etapa?

-Sí. Creo que se ha terminado un ciclo y que ahora toca tomar decisiones. Hay que apostar por los jóvenes y darles de verdad oportunidades. No hay que tener miedo a un año de transición. La experiencia del TAKE demuestra que ése es el camino.

-¿Su decisión personal de dejar el equipo ha tenido algo que ver con el hecho de no haber entrado en la fase de ascenso, o ya lo tenía decidido de antemano?

-La decisión estaba tomada. Mi sueño era dejar al equipo ascendido, pero no ha podido ser. Será un cambio a mejor para todas las partes.

-¿Qué le ha aportado el TAKE a nivel personal? ¿Cuál ha sido el mejor momento?

-TAKE ha sido y será mi familia. Ha sido en parte mi modo de vida. He sacrificado muchas cosas por el club pero no me arrepiento, ha merecido la pena. Me voy feliz por dejar al club en buen momento. El mejor momento es ver a los jóvenes debutar y progresar, pero si me tengo que quedar con un instante es el día que cumplí 22 años, cuqando tuve que dirigir al equipo mientras era jugador del equipo por una gripe del míster Jimmy. Ganamos en la prórroga en Padura. Aquel día decidí que quería ser entrenador.

-¿Y el peor?

-Pues quizás al finalizar el último partido. Dejar la cancha solo y mirar por ultima vez la pista me produjo mucha tristeza, la sensación de que una etapa de mi vida se terminaba. Me hubiese gustado despedirme de otra manera.

-¿Es optimista ante el futuro del club?

-Veo al club asentado y con un buen presente. Hay buenas generaciones y muchos niños en la TAKE Eskola. Creo que los mejores años están por llegar aunque para ello habría que adoptar un planteamiento más ambicioso a la hora de tomar algunas decisiones.

-¿Y qué faltaría para ser más competitivos?

-Al primer equipo le falta tiempo para que los jovenes exploten. Hay que apostar por ellos y que sean referentes desde ya. El tiempo les dará el salto necesario.

-Jon Azaldegi, un jugador emblemático en la historia reciente del club, es su sucesor. ¿Qué cree que puede aportar?

-Jon es un gran entrenador y lo hará de maravilla. Estoy seguro de que le imprimirá carácter al equipo y que su garra le dará muchas victorias. Será valiente a la hora de tomar decisiones, como lo era como jugador. Tiene una gran preparación y los jugadores seguro que aprenderán de él.

-¿Alguna reflexión adicional?

-Sólo tengo palabras de agradecimiento por la confianza que el club depositó en mí en su momento. Han sido 13 años maravillosos en el club, 10 en el primer equipo. Me llevo grandes recuerdos y grandes amigos. Se cierra una etapa pero espero que sea un hasta luego y no un adiós. Eskerrik asko a todos, bihotz bihotzez!!