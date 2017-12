El filme 'Biharamun luzea' y el montaje de Alurr, premiados en el festival 'Hi Haiz Hi!' DV TOLOSA. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:25

El cortometraje 'Biharamun luzea' y el espectáculo de danza en directo del grupo Alurr resultaron premiados en el festival 'Hi Haiz Hi!' que protagonizaron alumnos y alumnas de 1º Bachiller, el pasado martes. El jurado lo formaron Iera Zinkunegi (Herrikide), Oneski Barandiarán (Orixe), Jon Ander Maiz (ikastola Laskorain) y las concejalas Maite Ruiz de Eguilaz y Begoña Tolosa.

Se proyectaron siete filmes de Tolosaldea, intercalándose actuaciones en directo. Al concurso Beldur Barik se presentaron cinco, y otros dos al del festival Hi haiz, Hi! Dos fueron de Irura: 'Biharamun luzea' (ganador) y 'Eguneroko mikromatxismoak'; uno de Elduain: 'Maialen eta Mara'; y cuatro de Tolosa: 'Ilargi izpi bakoitzaren indarrez', 'Biloba maitea', 'Mara eta Aiora's beste edizion ever' y 'Aldatzeko unea'.

Además hubo otras diferentes actuaciones en directo: Sarmiento, de Malentxo, y el espectáculo del grupo de danza Alurr (ganador). Los alumnos y las alumnas han trabajado con Kattalin Miner y Egoitz Arbiol, y han tenido la colaboración de las técnicas de Juventud e Igualdad.