El División de Honor no puede fallar en Aretxabaleta para seguir con opciones DV TOLOSA. Sábado, 21 abril 2018, 00:48

El Tolosa CF de División Honor Regional deberá superar la presión que le supone no poder fallar mañana en Aretxabaleta, teniendo en cuenta que el líder Ordizia recibe hoy al desahuciado Touring y se da por seguro que sumará los tres puntos. Los urdiñas, tras el doloroso empate del pasado domingo (1-1), no pierden la esperanza de dar caza al Ordizia, aunque esta jornada no es la más propicia para ello.

Los tolosarras juegan ante un rival muy difícil (16.30), un equipo que juega bien al fútbol, asentado en la zona media, que jugará sin presión, y que ya ganó en Berazubi por 0-2, en un partido condicionado por el primer gol que lograron los visitantes antes del primer minuto de juego. Esperemos que el empate ante el líder no haya afectado a la moral de los urdiñas, que seguro darán la cara mañana en Aretxabaleta.

Juvenil Nacional* Tolosa-Lagun 15 00 Infantil Txiki* Tolosa-Danena 17 00 1ª Infantil Tolosa B-Hernani, 9 00 Cadete Honor Tolosa-Billabona, 10 30 1ª Infantil fem Tolosa-Añorga, 12.30 1ª Cadete Tolosa-Euskalduna, 15 30 Juvenil fem Tolosa-Goierri, 17.30 Vasca Cad DOM Tolosa-Athletic, 11.30 Vasca fem DOM* Tolosa-Oiartzun, 16 30 * Partidos en Berazubi, el resto en Usabal

Otras categorías urdiñas

Volvió el fútbol con fuerza tras el parón de Semana Santa. Una fuerza que se da en su máxima expresión en el fútbol femenino. El primer equipo, con la tercera plaza ya asegurada, se trajo los tres puntos de Barakaldo. El juvenil viajó a Oñate donde defendía el liderato ante el segundo clasificado. Tras un gran partido, logró un buen empate que le permite seguir al frente del grupo, manteniendo la ventaja de tres puntos.

También empató el Cadete Honor, a dos goles ante el líder Oiartzun, que hasta la fecha, en 21 jornadas solo había encajado cinco tantos.

Y victoria con goleada, otra más, para el Infantil Honor. Siguen líderes y esta semana visitan al Añorga; una final virtual, en la que el empate es mejor para las urdiñak. Y derrota para el Infantil de Primera, que cumplió metiéndose en la fase de campeonato; fase de aprendizaje para dar lo mejor el año que viene.

En cuanto al fútbol masculino, destacar la victoria en Usabal del Juvenil de Honor, que se aferra a la categoría, por juego y ganas se lo merece. El que casi ha hecho las tareas es el Cadete Honor. Empató en Oiartzun, rival directo para la salvación, y a falta de tres jornadas les aventajan en cuatro puntos. Y en infantiles victorias del Honor y 1ª A, empate del Txiki, y derrota del 1ª B.