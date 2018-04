La derrota contra el Getxo complica al Take el objetivo del ascenso El Redline Mekanika Take ha perdido dos partidos pero aún tiene mucho que decir. / IÑIGO ROYO La Liga está igualadísima, con muchos equipos implicados en pos de un objetivo por el que los tolosarras lucharán hasta el final DV TOLOSA. Miércoles, 18 abril 2018, 00:18

El Redline Mekanika Take sumó una nueva derrota, en esta ocasión ante el Getxo, y se complica su lucha por entrar en el 'play off' de ascenso a la liga EBA. Una pena, porque los tolosarras estaban en lo más alto, pero la liga es muy igualada y un par de malos resultados te alejan de los puestos cabeceros. De todas maneras, el Take no ha dicho aún su última palabra. Hay tres equipos con 15-7 (el San Cernín, el Goierri y el Hernani), y otros tres con 14-6 (Redline Take, Atlético SS y Tabirako), por lo que aún queda mucha tela por cortar.

Si la anterior derrota en la cancha del Goierri fue merecida, la del pasado sábado frente al Getxo no tuvo nada que ver. Fue un partido igualadísimo, que se llevaron los visitantes por sólo un punto (62-63). Ninguno de los dos equipos conseguía distanciarse en el marcador y el partido se decidió en el último suspiro. Los tolosarras tuvieron un tiempo muerto a falta de once segundos para poder ganar el partido. Tuvieron un tiro claro pero no hubo suerte. Qué pena.

¿Cómo se explica este pequeño bache en el que parece haberse metido el equipo? El entrenador, Yon González, nos da algunas claves. «Llevamos dos partidos seguidos acudiendo a los partidos con cinco jugadores del primer equipo. Esta temporada estamos viviendo un constante proceso de aprendizaje y sin los referentes del equipo, el resto de jugadores tiene que aprender a dar un paso adelante. Pese a valorar muy positivamente la evolución del equipo, nos falta un poco de suerte y de experiencia en los momentos decisivos».

Aludiendo a la igualdad de la categoría a la que hacíamos referencia, el míster tolosarra comenta que «si queremos jugar el 'playoff', no podemos fallar. Tenemos que seguir trabajando y peleando como hasta ahora. No queda otra que pelear hasta el último suspiro. Es una liga muy difícil y muy competida. Nadie nos va a regalar nada».

El calendario para el Redline Mekanika Take es muy complicado y al equipo no le quedan balas de recambio. Tiene que concentrarse para ganar todos los partidos que restan, empezando por el de la próxima jornada frente al Arri en Beasain. No será fácil, porque es un equipo con una plantilla excelente que no ocupa el lugar que le corresponde en la tabla clasificatoria. Hay que ganar y esperar resultados.