El bronce de las juveniles cierra una «interesante» temporada del TAK-Oria

El club tolosarra de remo TAK-Oria acaba de finalizar la temporada de bateles iniciada el pasado mes de enero y que ha estado protagonizada por equipos infantiles, cadetes y juveniles. La última cita se llevó a cabo el fin de semana con el Campeonato de España celebrado en Galicia, en aguas de Meira.

Una vez más se mantuvo el orden habitual de las competiciones; el sábado se realizaron las regatas clasificatorias de la final, y el domingo las finales. En total, participaron en esta cita tres grupos del TAK-Oria: el grupo masculino de la categoría infantil, el grupo femenino de promesas y el grupo femenino de juveniles.

1 Pasai Donibane 10.46 2 Club de remo Vilaxoain 10.53 3 Tolosako Arraun Kluba 10.59

Los dos primeros no se clasificaron para la final. Por eso tomaron parte el domingo en las finales B, prueba en la que entran aquellos que no consiguen el billete para la final. En esas estropadas de consolación alcanzaron el primer puesto tanto los chicos de Infantil como el grupo femenino de promesas.

Por su parte, las remeras juveniles se clasificaron para la final, pero una vez allí no pudieron hacer frente al poderío de Pasai Donibane y Vilaxoain, pese a que finalmente lograron subirse al último escalón del podio. El batel de Pasai Donibane obtuvo la bandera en un tiempo de 10.46, seguido de Vilaxoain, que llegó en segunda posición a siete segundos. En tercer lugar llegó el club tolosarra TAK-Oria en un tiempo de 10.59.

Una cantera consolidada

Los entrenadores del club, José Luis Pérez 'Koteli' y Miguel Fresneda, señalan que ha sido una temporada «interesante, ya que además de la Liga de Bateles, el club ha obtenido el pase para los campeonatos». «Podría haber sido mejor, pero ha sido un buen curso. Este año no hemos tenido muchas opciones de salir a entrenar al agua y se ha notado. A diferencia del año pasado, hemos tenido un invierno muy duro y más de la mitad de los días hemos tenido que hacer trabajo físico porque no hemos podido remar. Aprovechamos dos días en Semana Santa para salir al agua en San Juan, donde mejoraron mucho. Pero, contamos con una buena cantera de remeros y remeras, no con tanta formación en comparación con otros clubes. Aún así, estamos muy contentos con el trabajo que hemos realizado. Se han fortalecido los grupos y mejorado sus resultados», afirman en su valoración, donde entre todas las citas destacan la final del campeonato de Euskadi realizado por las promesas y la última salida de la categoría masculina de infantiles». Por último, los técnicos agadecen especialmente la alta participación de la gente cercana al club que se desplazó hasta allí.