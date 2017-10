Alex Txikon narrará en el Leidor su vivencia extrema invernal en el Everest Txikon, en el campo base. J.G. TOLOSA. Domingo, 8 octubre 2017, 00:22

Alex Txikon, uno de los grandes del alpinismo mundial, vendrá el próximo martes 10 de octubre a Tolosa (Leidor, 20.15 horas), a narrar en primera persona la vivencia extrema que experimentó al tratar de ser la primera persona en encumbrar sin oxígeno el Everest el pasado invierno, en acto organizado por Aralarko Adiskideak. Habrá una exposición del material de montaña que se usó en la expedición y también un sorteo con material de montaña entre los que hayan comprado una entrada. Ésta cuesta cinco euros y puede adquirirse ya en la taquilla del cine. El dinero que se recaude se destinará a un proyecto solidario en el Nepal.

Txikon casi se dejó la vida en el Everest al ser arrastrado por una avalancha y las inclemencias climatológicas hicieron que cejara en su empeño de hacer cumbre, «pero después de lo sufrido y padecido, he de decir que me siento un poco más vivo» comentó.

En su blog escribió lo siguiente: «Ha sido la expedición más especial de mi vida: me he llegado a sorprender conmigo mismo. Me emociono solo de pensar. Sueño, cada día con llegar a esos 8.848 metros que nos separan del cielo, pero la avaricia no sirve de nada en la montaña. Nunca hay que ir en contra de la naturaleza; eso es algo que he aprendido durante toda mi carrera en la que he vivido momentos muy difíciles: si no quieres que la montaña acabe contigo, no intentes someterla; respétala y cuídala».