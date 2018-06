Alex Nogués (Entrenador del primer equipo del Tolosa CF Eskubaloia): «El balonmano en Tolosa tiene un futuro prometedor, hay que soñar» Alex Nogués, mirando el marcador, durante un partido de la temporada en Usabal. / IÑIGO ROYO «Es el momento de seguir trabajando para seguir creciendo», apunta el míster urdiña, que aún no sabe si seguirá al frente del equipo JUANMA GOÑI TOLOSA. Sábado, 9 junio 2018, 00:28

El Tolosa CF Eskubaloia se ha quedado a las puertas de luchar por ascender a la División de Plata. A pesar de todo su temporada ha sido muy buena, teniendo en cuenta que tras el descenso, el equipo había cambiado buena parte de la plantilla y quizás su objetivo no era tanto volver a 'Plata', como sentar las bases para hacerlo en el futuro. Alex Nogués, el entrenador, es uno de los artífices del éxito que ha vivido el balonmano tolosarra en los últimos años. En esta entrevista analiza lo que ha sido la temporada y da algunas claves de lo que puede deparar el futuro.

-¿Qué le ha faltado al equipo para jugar la fase de ascenso cuando ha tenido verdaderas posibilidades?

-En la práctica nos ha faltado un punto; quizás ni eso, sólo unos goles. Nos ha faltado cierta regularidad con equipos 'medianos' y más tiempo de entrenamiento. Por poner un ejemplo, sería fácil achacar el fallo con cualquiera de los puntos perdidos con equipos que no jugaban arriba (San Antonio, Egia, Romo); pero al partido más importante de la primera vuelta (Anaitasuna), fuimos con un sólo entrenamiento y sin hacerlo con toda la plantilla. Involucrarse durante diez meses de forma amateur es duro y complicado.

-¿Había tanta diferencia con los dos equipos que finalmente entraron en la fase?

-Diferencia sí la hay. Dominicos nos saca centímetros y kilos. Además de su experiencia de jugadores que han jugado en categorías superiores. Anaitasuna nos saca muchas horas de entrenamiento y calidad técnica individual. Sería un grave error no reconocer que son y han sido mejores en la Liga. Pero, bueno, al final, tanto margen no ha habido, ya que de hecho Anaitasuna ha terminado con los mismos puntos que nosotros.

-El ascenso era un objetivo estratégico para el equipo en este momento. ¿Hubiera podido afrontar una temporada en 'Plata'?

-Personalmente creo que el ascenso no era un objetivo. Por contra, jugar la fase de ascenso sí lo era. Hay una diferencia entre ambos objetivos. Creo que a día de hoy no estamos preparados para competir en Plata. Pero jugar una fase de ascenso supone una inversión de calidad y experiencia para los jugadores. Jugar en Plata supone entrenar más, viajar más, involucrarse más por parte de los jugadores; para el club supone un escalón más, conseguir más presupuesto, más horas de pista, más voluntarios, etc.. La diferencia de los equipos de Plata radica en la parte de presupuesto que se gastan en la plantilla, algo que los equipos vascos, por lo general, ni se plantean.

-¿Puede que el equipo esté en un momento de transición?

-Bueno, es una forma de catalogarlo. Es un momento de seguir trabajando y de seguir creciendo. Nadie sabe cuándo puede aparecer un patrocinador y ofrecerte un salto de calidad.

-Siempre se muestra optimista cuando habla del futuro del balonmano en Tolosa. ¿Podemos soñar con subir a Plata y ser competitivos en la categoría algún año?

-Siempre soy optimista, hay que tener objetivos difíciles, hay que ser valiente. Creo que he sido el único que apostaba por jugar la Fase. Después de hablar con los jugadores, la mayoría cree que hemos competido por encima de nuestras posibilidades. Soñar es libre y diría que obligatorio. Todo lo que viene por abajo, de aquí a cuatro años, nos dice que vamos a mejorar. Está claro que nuestro objetivo debe ser mirar a Plata.

-¿Va a seguir el año que viene al frente del equipo? ¿Tiene la decisión tomada?

-No, la verdad, no lo sé. Tengo una reunión pendiente con el presidente Amiano. Con lo que hablemos tomaré una decisión. Pero ya llevo cuatro años en el club, en los que he disfrutado muchísimo y he tenido además alrededor un grupo humano y deportivo formidable.

-¿Qué necesita el equipo para ser más competitivo?

-Más horas de entrenamiento. El equipo es competitivo, de eso no hay duda. Con más entrenamiento siempre podemos mejorar algo. A partir de ahí todo suma, mejorar los medios y material de entrenamiento, captar jugadores cercanos, evolucionar el concepto de club, ampliar el número de entrenadores y entrenadoras...

-Estos últimos años han sido muy buenos para el balonmano en Tolosa; se ha recuperado el empuje de este deporte, no hay más que ver las gradas de Usabal...

-Sí, creo que han sido muy buenos y que muchos no son conscientes de lo logrado. Empezamos siendo terceros, al año siguiente fuimos campeones y ascendimos de categoría, jugamos un año en Plata y a la vuelta, cambiando hasta siete jugadores, hemos vuelto a ser terceros empatados con los primeros. El balance es fantástico. Cualquier club lo firmaría con los ojos cerrados. La verdad es que han sido cuatro temporadas muy bonitas. La afición nos ha acompañado en las gradas y los jugadores jóvenes, chicos y chicas, vienen pisando fuerte. La próxima temporada tendremos equipo juvenil femenino y en un par de temporadas un sénior femenino, con lo que cubriremos todas las etapas tanto en femenino como en masculino. Eso será un gran logro.