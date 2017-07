Alex Nogués (Entrenador del Tolosa CF Eskubaloia): «Ha faltado compromiso, pero vamos a corregir errores e intentar volver a División de plata» Alex Nogués sigue con concentración absoluta la evolución de un ataque de su equipo. / IÑIGO ROYO Valora muy positivamente la temporada a pesar del descenso, pero cree que hay que cambiar para ser más competitivos JUANMA GOÑI Tolosa. Sábado, 1 julio 2017, 00:23

Ha pasado ya más de un mes desde que se consumó el descenso de categoría del Tolosa CF Eskubaloia. Ha sido una temporada histórica, en la que el equipo urdiña ha dado la talla en casi todos los partidos, aunque al final no ha podido ante equipos con estructuras casi profesionales. El entrenador, Alex Nogués, valora lo que ha supuesto jugar en la segunda división del balonmano estatal y apunta interesantes reflexiones de cara al futuro del club.

- La temporada de División de Plata quedó ya atrás. No se logró el objetivo de la permanencia. ¿Qué conclusión principal ha extraído, por si se logra en en el futuro el ascenso?

-Es necesario un cambio de modelo de club. El actual tiene como techo la Primera Nacional. De hecho, la fase de ascenso de la temporada pasada supuso un esfuerzo humano considerable. Las infraestructuras del club deben ir creciendo a la vez que se asciende. Es necesario empezar a profesionalizar la labor de algunas personas dentro del club para poder abarcar los niveles de exigencia de categorías como la de Plata...

«Tolosa lo tiene todo para ser un lugar referente del balonmano en Euskadi»

- Es decir, no vale sólo con tener un buen equipo a nivel deportivo...

-En cuanto a lo deportivo, está claro que, primero, todo pasa por afianzar la base. Pero sólo con eso no vale. Al final, hemos visto que la segunda categoría del balonmano te exige un plus. Pero esto va ligado al presupuesto, a los patrocinadores, a las ayudas institucionales, etc.

-De acuerdo con las posibilidades del club, ¿cree que, de entrada, había plantilla suficiente para afrontar la permanencia?

-Bueno, ésta es una pregunta con trampa. El club hizo un gran esfuerzo en la confección de la plantilla. Es verdad que se llegó a hablar con algún jugador más pero al final, por unas causas u otras, esas conversaciones no fructificaron. Como equipo inicial todos debíamos saber que estábamos muy justos. Además, las circunstancias personales de algunos jugadores nos limitaban mucho en los partidos fuera de casa. Y la inexperiencia de otros nos presuponía como uno de los posibles descendidos.

-Pero el equipo lo ha intentado en cada partido y su nivel no ha estado tan lejos de la media...

-Claro que sí, lo que habíamos ganado en la pista teníamos la obligación de jugarlo. Al final, es una inversión en la formación de los jugadores. Aunque muchos no sean capaces de verlo, creo que esta temporada ha sido una inversión que se rentabilizará a medio plazo.

-¿Cuál es el mayor aprendizaje que puede haber extraído el club en general y los jugadores en particular, de esta experiencia?

-Creo que la principal es que 'sí se puede'. No es fácil, te supone mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, pero se puede. Además, en Tolosa creo que hay un filón que puede explotarse para ser un club puntero no sólo en Gipuzkoa, sino en el País Vasco.

-¿Por qué dice esto?

-En Tolosa se dan una serie de factores que no se encuentran en otros lugares. Hay unas muy buenas instalaciones, hay ganas de balonmano, existe un presidente con las ideas claras que apuesta por el balonmano, rodeado de gente con ganas de crecer. Es momento de centrarse, de no mirarse el ombligo, de dejar atrás las individualidades y de mirar hacia adelante y planificar el futuro.

-Aunque han sumado pocos puntos, en muy pocos partidos han sido netamente inferiores a los rivales. ¿No es motivo de rabia, o de reflexión incluso?

-Esa es la parte positiva del descenso. Saber que no hemos desentonado. Es verdad que prácticamente todos los equipos eran mejores en calidad individual que nosotros, y que tenían más presupuesto, pero a pesar de ello hemos sabido competir.

-La pregunta del millón. ¿Qué ha faltado para luchar con más garantías por no descender?

-Nos ha faltado compromiso. En algunas ocasiones, y por diferentes causas, nos ha faltado ese compromiso ciego con el equipo. Tampoco hemos sido capaces de valorar lo que habíamos conseguido y de disfrutar de la ocasión de jugar en esta categoría. La 'Plata' te obliga a una dedicación de horas de entrenamiento, de horas de desplazamientos, una inversión de tiempo que a veces no conseguimos o no queremos dar.

-¿La División de Plata ha sido como la esperaban, más o menos dura?

-Bueno, para los que ya la habíamos probado, no ha habido sorpresas. Ha sido una Liga dura y larga. Pero con el regalo de haber podido ser competitivos y haber conseguido el respeto de todos nuestros rivales. Al fin y al cabo, estamos hablando de la segunda categoría de nuestro deporte.

-¿Existe relevo generacional en el club para 'asaltar' de nuevo el ascenso?

-Sin duda, sí. Pero ese relevo debe tener claro que debe cimentarse en el trabajo y en el compromiso.

-¿Tiene dimensión estructural ahora mismo el Tolosa CF Eskubaloia para volver a pensar en la División de Plata?

-Sí, pero es muy justa. Siendo sinceros, y pensando en el futuro, hay que crear nuevos elementos y reforzar otros. Esta estructura debe diferenciarse de la de los clubes al uso que hay en Gipuzkoa. Hay que comenzar a profesionalizar algunas estructuras. Aquí entraría la creación de un gestor, de una dirección técnica, de un grupo de técnicos que puedan ofrecer herramientas a los jóvenes, de un grupo humano paralelo que realice funciones que no se ven pero que son sumamente importantes en el día a día del club, etc... Esta temporada, por ejemplo, se ha invertido en dos facetas que creo han sido muy importantes. Una es la difusión de los partidos de casa por la televisión, gracias a Jon Iraola. Otra ha sido el seguimiento médico de los jugadores y sus lesiones con Iñaki Arratibel. Seguramente ambas facetas hay que mejorarlas o modificarlas, pero son estructuras que fortalecen el club.

-¿Va a seguir al frente del equipo la próxima temporada?

-Sí, quiero trabajar con un grupo que quiera de nuevo aprender, sufrir, disfrutar y ascender, eso sin duda. Soy 'Balonmano' y estaré entrenando. Tras valorar la temporada y el trabajo realizado hasta la fecha con el presidente, no ha habido ningún problema para la renovación y continuar un año más. A pesar de no lograr la permanencia, el año en Plata se ha valorado como una inversión en la que el club ha conseguido entrar en la élite del balonmano. A partir de ahí, tenemos que seguir trabajando y reforzar aquellos aspectos en los que el club y el equipo han estado por debajo de lo esperado.

-¿Alguna reflexión adicional?

-Sólo agradecer al Tolosa CF, al presidente, a los directivos, a todos los que conforman el club, a la afición y por supuesto a todos los jugadores la experiencia vivida. El último partido ante el Alcobendas debe ser el ejemplo a seguir. Ahí se vio un equipo con garra, luchador, entregado, con ganas de mejorar y crecer. Al final, es el espejo del pueblo y sus gentes. Ahora estamos trabajando en cerrar la plantilla de cara a la próxima temporada.