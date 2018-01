Alberto Aramburu (Piloto de enduro tolosarra): «Ahora mismo, me encuentro en uno de mis mejores momentos» El próximo año comenzará a competir en categoría sénior. / IÑIGO ROYO Tras obtener su segundo puesto en el Campeonato de Euskadi de enduro, el fin de semana el piloto tolosarra participará en la carrera mundial Alestrem en Alès, Francia ELENE ARANDIA TOLOSA. Viernes, 19 enero 2018, 00:29

El enduro también tiene su representación en Tolosa. Se trata de una modalidad de motociclismo que se practica en campo abierto o cubierto en el que se realizan carreras de rallie en recorridos y tiempos establecidos. Entre las etapas se pueden encontrar pruebas cortas cronometradas que requieren de habilidad, destreza y velocidad sobre la moto.

Su creciente aceptación y cada vez mayor dimensión deportiva, ha provocado la reciente creación del Campeonato del Mundo de Enduro Extremo (WXEC), donde actualmente se encuentra un tolosarra.

Alberto Aramburu (Tolosa, 1994) compagina su actual trabajo con su afición, entrenando los fines de semana en montes y terrenos particulares de la comarca, sobre todo, en Irura y Amezketa, así como el circuito de motocross de Bergara. Tras seis jornadas de competición, Aramburu se ha clasificado segundo en el Campeonato de Euskadi en categoría júnior, cuya entrega de premios tuvo lugar el pasado domingo en Durango. El próximo año, tras los tres primeros de experiencia, subirá a categoría sénior.

«En casa siempre nos han gustado las motos, ya con cuatro años tanto mi hermano como yo nos subíamos a ella»

-Se inició hace dos años, y ya compite con pilotos profesionales.

-Empecé a tomármelo más en serio cuando empecé a trabajar. Me apasiona el mundo del motor, en casa siempre nos han gustado las motos, ya con cuatro años tanto mi hermano como yo nos subíamos a ella. Después, conocí a Josu Artola, primero en cross country a nivel de España. Pensaba que sabía andar en moto con mis amigos hasta que empecé a entrenar con él. Josu ha sido mi maestro y mi mentor, y le agradezco mucho su apoyo.

-2017 ha sido su año. Destacan varios logros; un segundo puesto en el Campeonato de Euskadi o el octavo en el Extreme de Gordexola, entre otros.

-Ahora mismo, me encuentro en uno de mis mejores momentos. En los últimos dos años he participado en varias carreras y he conseguido muy buenos resultados en diez de ellas.

-Su siguiente carrera será el próximo fin de semana: la Alestrem en Alès, Francia. Un Mundial.

-En esta modalidad no existe un Mundial como tal, aunque nosotros lo llamemos así, ya que participan los mejores pilotos del mundo. La temporada comienza ahora en enero, en febrero me dirigiré a Italia, y después a Austria, Rumanía, Portugal, España, Andorra y Francia. Además de estas carreras del mundial, también pretendo correr el Campeonato de Euskadi y las carreras más conocidas a nivel nacional como Bassella Race, Extremo Mesego, Cercextreme, San Silvestre Endurera...

-¿Qué tipo de carreras o circuito realiza?

-En Euskadi, el enduro se realiza en circuitos cerrados de 35 kilómetros por montaña en aproximadamente una hora, y tras un crono volvemos a correr en montaña. Se tiene en cuenta la suma de las tres cronos. En la especialidad de cross country se realizan carreras durante dos horas sin parar, y en enduro extremo, fuera de Euskadi, en cambio, que enfocado más a competiciones a nivel mundial, las carreras duran entre seis y ocho horas por montaña. Hay muchas pruebas, intento abarcar todo lo que puedo, pero competir en una prueba nacional es muy caro.

-¿Con qué prueba se queda?

-Sin duda, con la de extremo. Las carreras de enduro duran cuatro horas y este, en cambio, es mucho más exigente. El espacio es distinto, andamos en ríos. La carrera de enduro extremo más importante en Euskadi es la de Gordexola Extreme, en Bizkaia, donde quedé octavo. Fueron tres vueltas y no pude terminar ninguna.

-¿Cómo ha logrado avanzar tanto en tan solo dos años?

-Con insistencia, preparación y mucho esfuerzo. Físico, pero también económico. En cada competición tenemos que cambiar las ruedas de la moto, y el mantenimiento de la moto también corre por nuestra cuenta. He tenido que buscar mis patrocinadores, a los que estoy eternamente agradecido: Danon Txokoa, Climaxvic, Ugarte motor, Ezenarro Leihoak, Evans, Zatika motorrak y Ernio fisioterapia.

-¿Qué espacio tiene esta modalidad en Tolosa?

-Existe un gran desconocimiento, y nuestro objetivo es que la gente se abra a conocerlo un poco más, ya que el ambiente es muy bueno. En Cataluña, por ejemplo, tienen un mejor concepto y hay pilotos que viven de ello. Nos gustaría contar con un buen circuito en la zona, o un evento a modo de encuentro para que la gente vea cómo es una carrera por montaña. La última carrera extrema del mundial Hixpania, en el circuito internacional de Hard Enduro, que se celebró en noviembre en Aguilar de Campoo, movió a 10.000 personas.