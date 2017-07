Agua, el bien más preciado Imagen de un alumno durante una de las actividades que se han llevado a cabo este último año para limpiar el río. / FOTOS IÑIGO ROYO En el marco de la Agenda 21 Escolar, alumnos de la comarca se reúnen para trabajar el tema del agua y realzan la «importancia de su cuidado» MACARENA TEJADA tolosa. Viernes, 7 julio 2017, 00:25

«No hay vida sin agua». Estas palabras de Albert Szent-Gyorgyi, Nobel en Fisiología y Medicina en 1937, continúan vigentes en 2017, y así seguirán a lo largo de los años. Parece una premisa obvia, pero «aunque nos resulte normal abrir el grifo y ver agua salir, esto no es así en todo el mundo», realza Oihana Orkolaga, representante de Tolosako Ingurumen Zentroa.

Con el agua como tema central, los colegios de la comarca han trabajado durante todo el curso en el proyecto Agenda 21 Escolar, programa para el desarrollo sostenible en el siglo XXI. El objetivo de las instituciones era sensibilizar a los más pequeños, y todo apunta a que lo han conseguido.

A pocos días de que comiencen las vacaciones de verano, alrededor de un centenar de estudiantes se han reunido en Tolosa para trabajar en torno a este tema y dar a conocer las conclusiones a las que han llegado. Y lo tienen claro: «Hay que concienciar al resto de la sociedad de la importancia de cuidar el medio ambiente y, por tanto, el agua. Sin ella no somos nada. Ni nosotros ni los animales ni las plantas», sentencian sin dudar. Esta idea llega tras realizar varios trabajos en grupos.

Sin fronteras en la naturaleza

«En la naturaleza no existen esas fronteras que nos imponemos nosotros geográficamente hablando. Por eso, hay que tener en mente que todo lo que ocurre en el medio ambiente afecta en el entorno más cercano, pero también en el lejano», explica Orkolaga. Sobre todo en lo referente al río, ya que «cualquier cosa que suceda en el curso alto, afectará en el bajo», como se observa en el río Oria, por ejemplo.

Tras exponer un trabajo sobre el ciclo del agua, los alumnos de tercero de Primaria recuerdan que «hay que cuidar este líquido en cualquier lugar». Los de cuarto curso van un paso más allá y se animan a dar consejos sobre cómo ahorrar agua en casa. Tras trabajar el uso de esta en el hogar, han llegado a la conclusión de que, en muchas ocasiones, «la usamos demasiado. Y detrás de este agua hay un gran trabajo. Además, aunque ahora dispongamos de ella no sabemos en qué situación vamos a estar en un futuro».

'Río vivo y río muerto'

El elemento esencial del río es el agua, pero no el único. Con esto en mente, los alumnos de quinto de Primaria han analizado los diferentes aspectos de la bajada del agua y advierten de que «cuanto mejor sea la calidad del agua, el ecosistema será mucho más rico». Pero, además, no todo se centra en las condiciones del fluido. Bajo el paralelismo de 'río vivo y río muerto', señalan que «no es normal que encontremos basura en el río. No nos referimos solo a desechos como bolsas de plásticos».

¿Cómo es posible que aparezca una lavadora o un neumático en plena naturaleza? Para evitar tener que hacernos este tipo de preguntas, los txikis proponen llevar a cabo campañas de concienciación ciudadana. Junto a los compañeros de Aranzadi, los alumnos de sexto curso han trabajado las plantas invasoras. Como solución sugieren la prevención.

«Nos afecta a la salud»

Los más mayores han sido los encargados de examinar las infraestructuras del agua. «Estamos acostumbrados a tener agua, pero que esta salga al abrir el grifo supone un gran trabajo, como la filtración o tener que curar el agua. No es nada sencillo». Además de tener en cuenta toda la infraestructura, afirman que mantener un ecosistema sano y limpio «nos afecta a la salud más de lo que pensamos».

Con estas ideas ya procesadas, los estudiantes de todas las edades tienen presente que hay que cuidar el agua. Nada más terminar el 'hamaiketako' que se han ganado después de trabajar este tema, recogen todo, tiran los envoltorios a la basura y no desperdician ni una gota de agua. Se saben la lección y ya la están poniendo en práctica. Ya decía Szent-Gyorgyi que «no hay vida sin agua». Parece que lo tienen claro.