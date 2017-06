Gora Tolosa, Gora San Joan!

Es llegar el 24 de junio y que los tolosarras se vistan de gala o, mejor dicho, se uniformen con los ya típicos trajes de sus compañías. Este año no iba a ser de otra manera y pasadas las once de la mañana, los alrededores de la parroquia Santa María lucían más coloridos que de costumbre. Los miembros de las quince compañías que han participado en estos sanjuanes en el Alarde portaban sus boinas con orgullo. Desde el cielo, -quizá desde un avión o con un dron, por qué no- la estampa debía de ser inigualable: imagínense alrededor de 1.500 personas entre el Alarde y la procesión. Puntos de colores a vista de pájaro. Boinas rojas, amarillas, verdes, azules, blancas, grises... Círculos multicolores por las calles tolosarras.

HOY, ÚLTIMO DÍA 9.00-12.00. Prado Grande. Tiro al arco y juegos infantiles con experimentos científicos basados en la naturaleza. 11.00. Toca, San Francisco. 12.00. Herri Kirolak Triángulo. 12.00. Finales tenis, Berazubi. 17.00. Prado Grande, espectáculo infantil, 'Bualá'. 20.00. Concierto de la cantante Izaro en la plaza Nueva.

Hasta el momento esta edición del Alarde de San Juan (XXVIII) ha sido la más multitudinaria, reuniendo a personas de todas las edades y género. Con el paso de los años el Alarde se ha consolidado y todo apunta a que ya no hay marcha atrás. A ver quién es el valiente que se impone a esta tradición tolosorra. Basta con pasear por la villa para percatarse de la importancia de este día para los tolosarras. La sonrisa no les desaparece ni siquiera si amenaza lluvia.

Desde bien temprano

La primera descarga conjunta del Alarde de las 9.30 horas fue la encargada de despertar a todos los vecinos tolosarras en el caso de que algún despistado siguiera en la cama. Tras el pistoletazo de salida al término de la Misa Mayor, la corporación municipal al completo salió de Santa María, dando paso a la procesión que fue recorriendo, poco a poco, las calles de la Parte Vieja. Tras esta, las quince compañías comenzaron también su andadura. Todos rodeados de ramas de fresno, como marca la tradición.

El ruido de las escopetas resonaba por cualquier esquina. «¡Pum! ¡Pum!» Mientras un grupo de niños y señoras mayores se tapaban los oídos, los componentes de las diferentes compañías se hacían selfies y se grababan mientras desfilaban. El Alarde de San Juan solo es una vez al año y nadie quiere perderse la oportunidad de inmortalizarlo.

Entre descargas y gigantes llegó el momento culmen del día: la reunión de las quince compañías en la plaza Euskal Herria. La ceremonia se inauguró con los bailes de la comparsa de gigantes. Giros y giros sin parar. Siguiendo la costumbre inaugurada el pasado año, la alcaldesa Olatz Peon bailó con el demonio mientras los concejales danzaban con otros cabezudos en la terraza. Y, segundos después, el gran estallido. Las compañías procedieron a la segunda descarga conjunta. No todos lograron disparar a la vez, pero qué importa, el día de San Juan es para disfrutar. Y festejar. Y así lo hicieron.

Con banda sonora

Acompañados durante todo el día del himno de San Juan interpretado por la banda, a Tolosa no le faltó banda sonora. Pero qué es de la música sin baile. Y un poquito de historia, por qué no.

Tras dar los primeros pasos fuera de la parroquia Santa María, la bordondantza se movió a Arramele, donde los dantzaris conmemoraron la victoria de los guipuzcoanos ante los navarros en la batalla de Beotíbar en 1321. Según cuenta la leyenda, tras vencer, los tolosarras volvieron a casa danzando unidos con las armas que ganaron a sus rivales.

A la bordondantza le siguió el aurresku. Al ritmo del txistu se cerró la programación diurna de esta fecha marcada con letras grandes en el calendario de los tolosarras. Pero la fiesta no se acabó a media tarde. Ni mucho menos.

Tras proceder a la tercera y última descarga conjunta en el Triángulo, los escopeteros, los txistularis y todos los tolosarras que así lo quisieron siguieron celebrando San Juan. Los fuegos artificiales y los diversos concierto pusieron el broche de oro a la jornada. Quién sabe hasta cuándo duró el día. O la noche. Gora Tolosa! Gora San Joan!