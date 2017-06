Variedad de estilos y estrenos en el tradicional concierto del solsticio

No puede haber mejor manera de celebrar el solsticio de verano que disfrutando de un concierto de música en plena naturaleza. La orquesta Et Incarnatus, que dirige el tolosarra Miguel Zeberio, volverá este año -concretamente mañana, jueves, 19.30 horas-, a permitirnos disfrutar de una experiencia cautivadora, de la que participan cada año más espectadores de diferentes generaciones y gustos personales. Los fieles recurrentes se quejan de que la propaganda excesiva ha hecho aumentar de manera notoria el número de asistentes al concierto ,-algunos incluso ven peligro de saturación-, pero ya se sabe que no pueden ponerse límites a un acto como éste en el que la libertad, además, constituye uno de sus rasgos inherentes.

LOS DATOS Cuándo. Mañana jueves, 22 junio, 19.30. Lugar. Un bosque en las faldas de Mendikute, cerca de la antena de telecomunicaciones. Desde Urkizu, andando, unos veinte minutos. Repertorio. 'Gitarra kontzertua 93' (Vivaldi); varias obras de folklore nórdico; tres obras vascas arregladas por Juantxo Zeberio; 'Jokua', de Arvo Pärt, etc.

Migel Zeberio, director de Et Incarnatus, recuerda cuál es la génesis de este concierto. «Queremos expresar que el verano viene tras la primavera y es símbolo de que la vida sigue. Entendemos esta cita como una simbiosis entre el hombre y la naturaleza. Es un concierto privado, fuera de los círculos oficiales, que hacemos por el simple placer de hacer música. Dentro de las actividades que hacemos a lo largo del año, ésta puede ser una de las más peculiares», confiesa el director tolosarra.

La música de los instrumentos de cuerda se funde con el paisaje para conmemorar, así, el día más largo del año de una forma diferente y mágica. Y cada año, además, se buscan innovaciones. En 2016 incluso se subió un piano y hubo hasta una pequeña representación. «Siempre hemos querido ofrecer repertorios originales, mayormente desconocidos, de estilos y procedencias variadas», cuenta el director. Es un concierto de una «música sin etiquetas», en la que los componentes de esta heterodoxa formación siempre han contado con buenas colaboraciones.

El concierto de mañana será novedoso en cuanto a contenidos, con un repertorio prácticamente nuevo en su totalidad, y con la intención de despertar sentimientos mas diversos al oyente, tal y como una celebración como ésta lo merece.

Cuenta Zeberio que habrá mucha diversidad. Como viene siendo habitual, no faltará un guiño a la música nórdica basada en su folklore. Sonará un concierto de guitarra de Vivaldi, y se cuenta con la presencia de un estonio contemporáneo que hablará de lo humano y de lo divino, Arvo Pärt. Destacar la aportación de un contrabajo con aires caribeños. Y hasta música de rock vasco de Niko Etxart arreglada para orquesta por Juantxo Zeberio.