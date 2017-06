Zumardia, el río como ocio y disfrute

El embarcadero de Zumardia elkartea, popularmente connocido con el nombre de 'La selva', ya está listo para el uso ciudadano. Desde sus instalaciones en Kondeko Aldapa, esta asociación sin ánimo de lucro, creada para impulsar actividades en la naturaleza y en el río desde un punto de vista lúdico y educativo, da un paso adelante en su objetivo de ofrecer alicientes que complementen y refuercen las propuestas que existen en la actualidad en la comarca.

LAS CLAVES Hacerse socio. 50 euros al año, 25 euros en este 2017. Para la familia, 100 euros. Qué ofrece. Utilizar las instalaciones y las piraguas de forma gratuita, siempre que se quiera, y que no haya cursillos. También un descuento en los diferentes cursos. Quién organiza. Zumardia no tiene ánimo de lucro. Los ingresos provienen de las subvenciones del Ayuntamiento y de Tolosaldea Garatzen. Juntamente con las cuotas de los socios y los cursillos, se logra mantener las instalaciones. Alquiler. Los no socios podrán alquilar piraguas. 5 euros, 1 hora. Información y reservas. info@zumardi.eus, 688726213.

La figura del socio es clave en la razón de ser de esta entidad, que ha podido inaugurar sus instalaciones gracias a la ayuda económica de la agencia Tolosaldea Garatzen. Según nos cuenta Kike Zinkunegi, miembro de Zumardia, los socios son los que realmente van a lograr que el proyecto salga adelante. En contrapestación, Zumardia les ofrece prioridad a la hora de apuntarse a los cursos que se organizan, además de brindarles un 10% de descuento sobre el precio de los mismos y, finalmente, la posibilidad de utilizar las instalaciones y el material del embarcadero de forma gratuita. Por ahora, el espacio de piraguas y vestuarios, las piraguas, chalecos y palas. En breve se abrirá también un taller de bicicletas.

50 euros al año

La cuota es de 50 euros al año. La familia socia, dos adultos y sus hijos, pagará 100 euros. Este año se cobrará 25 (junio a diciembre). La idea es que los socios puedan utilizar las instalaciones todos los días en horario de 9.00 a 21.00, siempre que no haya un curso organizado y que se necesiten todas las piraguas. O se celebre alguna competición en el río que no sea compatible con el uso recreativo de la piragua. O, por supuesto, que las condiciones climatológicas y de seguridad no permitan la navegación en el Oria.

Zumardia organizará muchos cursillos a lo largo de todo el año: piragüismo, BTT, enduro, kayak, esquí de fondo, bicicleta... Todas las propuestas están en el facebook de Zumardia Tolosa y muy pronto en www.zumardia.eus. Un objetivo de la entidad es, también, ofrecer la posibilidad de preparar cursillos a la carta. «Si se reúne un grupo de cinco o seis personas, queremos brindarles talleres personalizados sobre piragua, orientación, bicicleta...», comenta Zinkunegi.

Defensa del entorno

Zumardia también quiere poner énfasis en el cuidado y defensa de nuestro entorno mediante el fomento de actividades formativas y divulgativas, como la impieza del río, paseos interpretativos con escolares, o la colaboración con diferentes administraciones.

Uno de los propósitos de la entidad es poder facilitar a las personas de Tolosaldea el disfrute del río Oria y que puedan acercarse a conocerlo desde dentro de una piragua. Por eso, todo aquel que no sea socio también tendrá la posibilidad de utilizar las instalaciones de Zumardia y sus piraguas a través de un alquiler de 5 euros la hora (piragua individual) u 8 euros (doble o triple).

Zumardia o el TAK, junto conotras entidades de la comarca, están ayudando a reconocer el valor de nuestros ríos como espacios naturales de gran valor ecológico y medioambiental, además de como lugares de gran interés pedagógico, deportivo y de ocio.