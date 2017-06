Justo Lillo (Entrenador del Tolosa en las últimas temporadas): «No me sentía motivado para seguir, lo más honesto era dejarlo justo en este momento»

Justo Lillo ya ha comunicado su intención de dejar el Tolosa CF. En esta entrevista desgrana algunos de los motivos que le han impulsado a tomar esta decisión, al tiempo que profesa una convicción plena en la calidad de su plantilla. Advierte, eso sí, pensando en su sucesor, que no puede desaprovecharse el «talento» de los jugadores con una propuesta diferente a la que llevó el equipo al ascenso.

-Ha comunicado ya a la directiva que no seguirá al frente del primer equipo. ¿Por qué?

-No me encuentro con la motivación suficiente para encarar un tercer año consecutivo sin realizar los cambios estructurales que veo necesarios. Siendo tolosarra y viviendo en Tolosa, si no me siento capaz de dar y exigir el 100%, es mejor hacerse a un lado y confiar en que mi sucesor supere la aportación actual. Tal vez en otro lugar seguiría por el egoísmo de recibir la satisfacción personal que me supondría dirigir un equipo de fútbol, pero el Tolosa CF es demasiado especial para mí.

-Lo ha comunicado antes de saber si el Tolosa CF seguirá en Tercera...

-Tenía claro que si seguíamos en Tercera lo iba a dejar y que si, por el contrario, volvíamos a la categoría del pasado año y la propia directiva me propusiera seguir, no me iba a negar. Al comprobar que la mayoría de los jugadores va a continuar, el escenario no me crea ninguna intranquilidad para mi sustituto. Si seguimos en Tercera, con algún pequeño retoque más la evolución de un año para una plantilla tan joven, el rendimiento seguro que es mejor que el actual. Si se desciende, esta plantilla va a ser la más firme candidata a pelear por ascender de nuevo. En cualquiera de los dos escenarios, lo más honrado por mi parte es adoptar la decisión que he tomado.

-¿Con qué sensación se va? ¿Con resquemor, desilusión, con la conciencia tranquila?

-Ha sido una temporada muy atípica. Si bien se mantuvo el grueso del ascenso y tuve la maniobrabilidad suficiente para incorporar algunos jugadores de mi gusto, dentro de nuestras posibilidades, el trabajo realizado no ha sido el que yo pretendía. Ha habido mucha ausencia en el día a día y ello siempre repercute negativamente en la creación de un bloque compacto.

-¿Influyó la baja por su operación de menisco?

-No ayudó en nada al equipo a seguir confiando en mi propuesta futbolística. Mis limitaciones físicas han permitido que aflorara un estilo de juego diferente al que me gusta practicar. Al ser diametralmente opuesto, se han creado dudas y cierta pérdida de identidad.

-¿Cómo se explica un cambio tan brusco en la trayectoria liguera del equipo?

-En la primera vuelta conseguimos 24 puntos y en la segunda 15, pero yo no me quedaría sólo en eso. En ambos periodos hemos hecho partidos flojos, regulares y más que aceptables, pero en la segunda tanto los buenos como los regulares no se han visto premiados con puntos como en la primera. También es cierto que en la segunda hemos sido menos fieles a nuestro estilo en bastantes partidos y eso nos ha penalizado. Es difícil tratar de que convivan dos ideas tan antagónicas en un mismo proyecto.

-Quizás tampoco era real el nivel de la primera vuelta...

-Pues estoy convencido que los puntos que logramos no fueron excesivos para nuestros méritos. Pero durante la segunda vuelta esa 'escapada' de puntos ha sido más exagerada y al irse complicando la situación nos hemos ido viendo atenazados. Nos ha faltado alegría en el juego.

-Se ha quejado muchísimo de la permisividad arbitral en Bizkaia, y también de la agresividad de muchos de estos equipos. ¿Han condicionado tanto al equipo?

-Me he quejado porque creo que no se debe permitir la dureza desmedida, y más si es en jugadas en las que los infractores se desentienden del balón. Un ejemplo. No puede consentirse que lesionen de gravedad a Urzelai produciéndole una luxación de hombro y el infractor no reciba tarjeta alguna, y que acto seguido por una tímida protesta nuestra se nos enseñe tarjeta.

-Obligada referencia al partido contra el Deusto...

-No he visto nada igual. Tras pitarnos un penalti inventado por el árbitro se originan protestas que acaban con tres jugadores nuestros expulsados además de dos penaltis en contra. Pero hubo también partidos donde nos quedamos sin sacar un solo punto pese a ser mejores por la permisividad arbitral ante la agresividad mal entendida. Tampoco nosotros hemos ayudado con nuestra mala costumbre de realizar protestas exageradas que crean animadversión hacia nosotros.

-El equipo ha jugado muy bien al fútbol en muchos momentos, pero ¿quizás en otros le ha podido faltar un plan B? ¿Un juego más directo y menos asociativo?

-Entiendo que cuando se habla de plan B, se hace referencia a jugar de manera diferente a la que nos llevó a ascender la temporada pasada y a cumplir este año una gran primera vuelta. Estas reflexiones siempre se hacen a toro pasado y con un resultado adverso que justifica poner en duda la intención de jugar bien, y de paso poner a caldo al entrenador que defiende este estilo. Cuando se preconiza el juego más directo, sus defensores opinan que jugando así se habría ganado. Pero eso es una falacia de los que no tienen el poder de decisión, pues, jugar 'directo' no es sinónimo de victoria. Y ojo, que cuando se ha requerido tirar de 'oficio' para mantener un resultado que entendíamos como bueno, también lo hemos hecho con acierto. El camino más corto para lograr la victoria es el buen juego.

-El público ha respondido...

-Yo creo que se ha identificado con nuestra propuesta fubolística. En el último partido, pese a la derrota, esperó a que los jugadores se acercaran al vestuario para aplaudirles y trasmitirles su apoyo. Seguro que si este equipo no se hubiera alineado con la opción de tratar de jugar bien durante estas dos temporadas, esa bonita comunión existente no se hubiera dado. Estoy convencido.

-El equipo ha sido capaz de ganar a rivales que están en la parte alta pero la ha costado más enfrentarse a equipos en teoría inferiores...

-Yo estoy orgulloso de que mis jugadores, con su atrevimiento, no se dejaran llevar por el miedo de jugar contra plantillas diseñadas para ascender. Jugando bien al fútbol, les arrebató la pelota y además les demostró que sabía qué hacer con ella desplegando un gran juego en numerosas ocasiones. Al Beasain se le ganó jugando y bien en su propia casa, aunque en Berazubi recurrimos al patadón. Contra la Cultural de Durango hicimos un partidazo en su feudo. Al Vitoria CD le ganamos en casa acabando en un gran partido y el Alavés B no consiguió vencernos en ninguno de los dos partidos de liga.

-¿Y por qué ha costado más contra otro tipo de equipos más aguerridos y menos técnicos?

-El hecho de jugar contra equipos más aguerridos que descaradamente optaban por el juego directo como seña de identidad de su juego, nos sirvió en demasiadas ocasiones para renunciar a nuestro estilo y meternos en una guerra que no nos iba para nada. Si a eso se unía una agresividad desmedida de los contrarios que rozaba la violencia con total impunidad, y el hecho de que tuviéramos dos ideas de juego tan antagónicas que no pueden ni deben convivir en un mismo vestuario... pues al final se termina no sabiendo a qué juega el equipo.

-Cree mucho en la plantilla...

-En mi opinión, este equipo no tiene límites. Ojalá el entrenador que me sustituya sea de mi misma idea futbolística y no desaproveche el talento de estos jugadores y el de algunos más jóvenes a los cuales tuve el placer de entrenar en edad cadete y ya están llamando a la puerta del primer equipo.

-Y funciona el trabajo de base...

-La labor de años del gran grupo de entrenadores que se ha creado bajo la inestimable dirección deportiva de Txema Serna nos va a hacer disfrutar de un equipazo con jugadores creados en ese camino de formación que se ha construido en el club desde hace ya muchos años. Quiero resaltar los ascensos y el buen juego del fútbol femenino.

-¿De qué y de quién se acuerda a la hora de decir adiós?

-He disfrutado con las plantillas que me ha tocado dirigir. He tenido la suerte de ascender en dos ocasiones. Quiero agradecer a Txema Serna y a Iñigo Domínguez que pensaran en mí para unirme a esta gran familia de entrenadores, delegados y preparadores físicos. He disfrutado muchísimo y he comprobado el afecto de la mayoría de esta gran familia tanto al recibir los zorionak de corazón en los momentos dulces, pero más al recibir gestos de ánimo cuando esta temporada se nos torcían las cosas. Porque hay 'personajillos' que sólo se suben al carro con las victorias. Quiero destacar a Martín Agüero, con el que he tenido la suerte de compartir cuatro temporadas ininterrumpidas. Su implicación dando todo a cambio de nada y la lealtad hacia mi persona ha dado más valor y sentido a mi periplo dentro del club. Cuando me preguntaste hace dos años cuáles eran mis objetivos en ningún caso dije que era ascender a Tercera. Mi ambición no era otra que conseguir que el equipo jugara bien y que los aficionados al futbol volvieran a llenar la tribuna de Berazubi.