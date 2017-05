CIT, cincuenta años creando cultura

Pocos podían imaginar que aquellos tolosarras unidos por el espíritu de organizar actividades que superaran el enfoque localista, al margen de la instituciones, y que se reu-nían durante el año 1966 en la parte trasera del desaparecido bar Leontxo, acabarían creando, un año después, una entidad que ha llegado a organizar el más importante certamen coral de Europa. El CIT cumple 50 años en este 2017 y quiere celebrarlo como mejor sabe: promoviendo la cultura de una manera altruista aunque también rigurosa, abriéndose al pueblo de Tolosa, con ambición de miras pero sin caer en huecas pretensiones.

EL PROGRAMA 10 junio. 22.00, plaza toros. 'La muerte del minotauro'. Espectáculo audiovisual con la participación de 266 integrantes de colegios y grupos culturales de Tolosa. 23 junio. 22.30, concierto de campanas, plaza Santa María. 'Kanpai festa', pieza coral de David Azurza que estrenara el coro Hodeiertz, con el acompañamiento de las campanas de la parroquia de Santa María durante la fogata. 6 septiembre. 22.00, Topic, presentación de Titereszena. Lunch especial 50 aniversario. 8 septiembre. 20.00, Topic, cena institucional del 50 aniversario; 22.00, 'videomapping' con la historia del CIT, sobre la fachada del Topic en la plaza Euskal Herria. 4 octubre. 20.00, mesa redonda sobre Jornadas Europeas de patrimonio, Topic. 5 octubre. 20.00, Topic, presentación del libro de la historia del CIT escrito por Francisco Tuduri. 6 octubre. 20.30, concierto Artxipielagoa, Leidor. 8 octubre. 12.00, visita guiada a las esculturas de Tolosa. 1 noviembre. 12.00, Topic. Nombramiento de Amigo Colectivo de la RSBAM. 1 noviembre. 18.00, Leidor. Gran Premio Europeo de Canto Coral, con los coros ganadores en los certámenes europeos de 2016. 11 noviembre. 12.00, Diputación. Homenaje al CIT. En otoño. Teatro. 'Comedia española', de Yasmina Reza. Teatro Estudio San Sebastián. Y además. Festival Internacional de Marionetas 'Titirijai' y Certamen de Masas Corales. También exposiciones, conferencias y espectáculos en el Topic.

Ayer se hizo la presentación del programa conmemorativo, en el Topic, y los representantes de las instituciones se deshicieron en elogios hacia la entidad que preside ahora Julián Lacunza. «El CIT no es privado, es social, es un referente para Gipuzkoa. Tolosa es un pueblo que mima y protege la cultura, y el CIT tiene mucho que ver en todo ello» (Denis Itxaso, diputado de Cultura); «Su actitud siempre es abierta, democrática y rigurosa. Siempre recordaré que los 50 años del CIT se celebraron cuando yo estaba al frente del Ayuntamiento y no me quiero olvidar de Miguel Arretxe» (Olatz Peon, alcaldesa de la villa).

Hablar del CIT es hablar, sin duda, de Antxon Elósegui, un tolosarra que fue la pieza clave en la creación de esta asociación. Él nos contó en su día que, en el origen, se trataba de aprovechar el espíritu organizativo de las sociedades populares a la hora de trabajar por el carnaval, desde un prisma exclusivamente local, y extender esa demostrada capacidad operativa a todo el año, organizando en cada época actividades, decía, «con personalidad, atracción y amplitud de miras, actuando con una visión universalista».

Antxon Elósegui contactó con Rafael Aguirre Franco, del CAT de San Sebastián, entidad que marcó el camino al CIT en esos primeros momentos. Otra referencia importante fue el 'ejemplo francés'. En muchas localidades de Francia existen centros independientes que se encargan de trabajar por la cultura de los municipios. «Nos dimos cuenta de que esa filosofia podía ser válida para Tolosa: mantener un centro independiente que creyera en sus posibilidades, humilde pero ambicioso al mismo tiempo, que tuviera acendrado sentido cultural, festivo, y que estuviera muy arraigado en el pueblo».

El CIT fue un proyecto en el que muy pocos creían en aquellos primeros años. El Gobierno Civil lo consideraba un centro nacionalista vasco, y los sectores abertzales lo veían como un ente ligado al Ministerio franquista de Información y Turismo. En medio estaba el Ayuntamiento de Tolosa, que vio con muchos celos su puesta en marcha.

Entre los años 1967 y 1977, el CIT impulsó numerosas actividades y después fue especializando su quehacer organizativo en el Certamen Coral, la Olimpiada Escolar y la Semana de Micología. En 1983 surgiría el Festival Internacional de Marionetas (hoy Titirijai). Otras actividades referentes han sido las Jornadas de Naturaleza 'Zumardi' (1990-2004), la 'Eskulturastea' y las Jornadas de Naturaleza, Antropología y Viajes 'Amalur' (2006-2016). Siempre amparándose en el voluntariado y manteniendo una independencia con relación a las instituciones y a los partidos políticos, aunque también sin los fondos públicos jamás habrían podido prosperar actividades que hoy en día son referentes.

Minotauro y 'videomapping'

Un acto relevante del 50 aniversario tendrá lugar el 10 de junio en la plaza de toros. Bajo la dirección de Nisa Goiburu, se está preparando un espectáculo integral, llamado 'La muerte del minotauro', en el que participarán 266 personas integrantes de centros educativos y grupos culturales de Tolosa. Tendremos tiempo para detallar, más adelante, la esencia de este ambicioso espectáculo multidisciplinar que contará con la participación de varios coros, txalapartaris, orquesta de cámara, orquesta de acordeones, músicos de la Banda de Música, cantantes, dantzaris, recitadores de poemas...

En la víspera de San Juan se estrenará una pieza coral compuesta por David Azurza y que incluye el repique de las campanas como acompañamiento a la música coral.

El 8 de setiembre, por la noche, se estrenará un 'videomapping', una forma novedosa y moderna de presentar un espectáculo sobre la fachada de un edificio, en este caso el del Topic. Las productoras Mr. Erskin e Inesfera mostrarán, a través de juegos de imágenes y música, diversos momentos de la historia de Tolosa y del CIT. Es una propuesta innovadora que pretende emocionar e impactar a la ciudadanía. Se puede considerar el acto central del cincuentenario.

No faltarán otras citas importantes, como la presentación del libro sobre el CIT escrito por Francisco Tuduri, el Gran Premio Europeo de Música Coral, una visita guiada por el circuito de esculturas de Tolosa, un lunch especial y un espectáculo teatral.