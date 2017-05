Condenados dos rumanos por robar jamones y embutidos de una tienda

Dos ciudadanos rumanos han sido condenados a un año de cárcel por robar varios jamones, paletas y distintos embutidos y productos cárnicos, valorados en casi mil euros, de una carnicería de Tolosa, de la que huyeron en bicicleta antes de ser detenidos por la Ertzaintza.

Según la sentencia del caso, a la que hoy ha tenido acceso EFE, los hechos sucedieron sobre las 4.30 horas del 21 de noviembre de 2014, cuando los dos acusados entraron en el citado establecimiento rompiendo el marco de la puerta y sustrajeron de su interior dos jamones ibéricos, otros dos jamones de bodega, tres paletas "normales", dos rastras de chorizos, seis kilos de chorizo casero y una pieza de salchichón ibérico.

Los encausados se apoderaron asimismo de una longaniza de chorizo ibérico, siete kilos de filetes de ternera, un solomillo de ternera de tres kilos y una pieza de chuletas de unos siete kilos, además de distintos vales para una rifa y 200 euros en metálico que había en la caja.

En bicicleta por las calles de Tolosa

La resolución aclara que, al ser descubiertos por un vecino que había aparcado su vehículo frente a la carnicería, ambos salieron "precipitadamente" del comercio y "huyeron en bicicleta por las calles de Tolosa" por las que fueron perseguidos por la Policía Autonómica Vasca hasta que uno de los fugitivos cayó al suelo y fue detenido.

Sin embargo, el otro inculpado logró escapar del lugar, pero fue capturado meses después, el 25 de marzo de 2016.

El escrito judicial aclara que durante la vista oral quedó probado que, cuando salieron de la carnicería, ambos encausados cargaban con los artículos robados, si bien "se desconoce el destino" de la bolsa en la que los llevaban, "por lo que cabe presuponer que durante la persecución se desharían de ella para aligerar peso y facilitar la huida".

No obstante, la sentencia explica que el hecho de que no fueran aprehendidos los objetos que robaron "no afecta a la consumación del delito", por lo que ahora condena a ambos hombres a un año de prisión como autores de un delito de robo con fuerza en local abierto al público fuera de las horas de apertura.

Asimismo, les obliga a compensar al comercio afectado con 1.388 euros por los productos robados, los desperfectos causados en la puerta del local y el dinero sustraído de la caja.