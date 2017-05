El Tolosa CF necesita que dos equipos vascos suban para seguir en Tercera

El Tolosa CF no pudo ganar al Balmaseda en el último partido de liga (1-2) y su futuro en la Tercera División se complica un poco más. De haber sumado los tres puntos, al conjunto urdiña le bastaría ahora esperar a que uno de los cuatro equipos vascos clasificados para el play off lograse el ascenso a Segunda B. Ahora necesita que sean dos. El futuro del equipo tolosarra está, pues, supeditado al éxito de Alavés, Vitoria, Cultural Durango y Beasain. Es posible y factible. Ha habido años, incluso, en los que han ascendido los cuatro vascos. También es cierto que en otros no lo ha hecho ninguno, pero es muy raro que ocurra esto.

El play off es largo. Hasta finales de junio no se sabrá el resultado final. Los 18 equipos de Tercera división que han quedado en primer lugar de cada grupo se disputarán nueve plazas de forma directa. Los nueve ganadores de las eliminatorias ascenderán a Segunda B, mientras que los perdedores tendrán una segunda oportunidad, porque optarán a alguna de las otras nueve plazas en las rondas de repesca con segundos, terceros y cuartos. Los restantes clasificados se emparejarán segundos contra cuartos y terceros contra terceros. Los ganadores de esa primera ronda tendrán que pasar otras dos eliminatorias.

El partido del sábado fue vibrante. Se notaba que era especial. El público respondió y llenó la tribuna. Despidió a los jugadores con aplausos y gritos de ánimo, lo que quieren destacar desde la plantilla y el cuerpo técnico. «Fue emocionante sentir esa respuesta del público a pesar de la derrota, no nos abandonaron ni con el 0-2», comentaban ayer los entrenadores.

El Tolosa CF jugó una buena primera parte. Tuvo sus ocasiones, pero no las aprovechó. Es algo que le ha pasado muchas veces a lo largo de esta temporada. Al equipo le falta un punto de madurez, de saber rematar las jugadas; le penaliza, en fin, la falta de tranquilidad para materializar sus ocasiones. Necesita seguir con los mismos jugadores un par de años más. Por eso es importante mantenerse en la categoría. Porque este equipo tiene futuro y calidad, pero aún quizás es un poco bisoño.

El Balmaseda, por contra, demostró ser un equipo hecho, un equipo solvente. Hizo sus deberes y jugó con tranquilidad. Tras lograr el 0-1 al poco de iniciarse la segunda parte, los urdiñas perdieron un poco el norte. Les entraron las prisas porque se jugaban mucho y los vizcaínos acabarían sumando el 0-2 aprovechando un contraataque. Los cambios surtieron efecto pero el 1-2 llegó demasiado tarde.

Al final, todos estaban pendientes de los resultados de los rivales directos. El Santutxu ya ganaba con claridad y el Aurrera de Ondarroa había empatado a dos en Amurrio en los últimos minutos. De haber logrado el tercero, no habría habido esperanza para el Tolosa CF y de nada servirían los resultados del play off, porque los tres últimos bajan directamente. Afortunadamente, el marcador ya no se movió.

Ahora ya sólo queda esperar a que los mejores clubes de Tercera (muchos de los cuales no han podido con el Tolosa CF, no lo olvidemos), tenga el premio que necesitan y que también merece el equipo urdiña.