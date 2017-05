La rítmica tolosarra pisa fuerte

La gimnasia rítmica tolosarra continúa pisando fuerte. La sección del club urdiña sigue acumulando medallas en su copioso palmarés; tiene nada menos que cuatro medallas en conjuntos y dos en individuales, y sumergida en pleno trajín de entrenamientos para distintos campeonatos nos abre sus puertas.

Este fin de semana, la sección ha pasado por el Campeonato de Gipuzkoa de alevín e infantil en categorías A y B, el próximo 20 de mayo participarán en el campeonato de Gipuzkoa de amateur en cadete, juvenil y senior, y el 21 de mayo tendrá lugar por un lado en Usabal la final del Torneo Primavera, y por otro, las federadas absolutas participarán en el campeonato de Euskadi clasificatorio para el Campeonato de España.

Todo ello, tras haber obtenido recientemente un segundo puesto en la Copa Base de Conjuntos de España en la categoría infantil celebrada recientemente en Guadalajara. El grupo de gimnasia rítmica del conjunto infantil base formado por Ane Alustiza, Ismene Aguirre, Carla Aranzabe, Aitane Goikoetxea y Onintza Sukia, quienes se iniciaron en la modalidad entre los 4 y 8 años en Herrikide hasta que pasaron a ser parte del club, ofrecieron un ejercicio de cinco aros «arriesgado y dinámico». «Tuvieron muy buena actitud en el tapiz, mostraron templanza, y eso les ayudó a conseguir el segundo puesto».

No todo son medallas, «pero la gente solo ve el resultado», dicen las entrenadoras», y «detrás hay mucho trabajo invisible y sacrificio que no se ve». Estas destacan que el nivel de la rítmica en el municipio es «muy bueno», y que en los últimos seis años ha evolucionado tanto en la sección escolar como en la federada. «Creo que estamos en un momento muy bueno, donde además de obtener medallas a nivel nacional estamos consiguiendo primeros puestos en las finales tanto en Gipuzkoa como en Euskadi», añaden.

A día de hoy, la sección cuenta con casi cien gimnastas de entre cinco y dicisiete años, estas últimas senior, y cinco entrenadoras: Nerea Otaegui, Arantxa Aristondo y Sara Alonso, y Maitane Mendizabal y Eneritz Etxeberria con las gimnastas escolares.

Próximo destino, el Ferial

Detrás de muchas horas de entrenamiento se encuentra la dificultad añadida de las condiciones de los mismos. Desde el pasado mes de septiembre cuenta con un espacio provisional, un pabellón situado en el polígono de Usabal cuya financiación corre a cuenta del club, y para la que cuentan con el apoyo de los patrocinadores Pulidos Leunlan y Mecanizados Garmendiola.

Las gimnastas de las distintas categorías combinan sus entrenamientos en el polideportivo hasta su próxima ubicación, que esperan sea el recinto Ferial. Un proceso, dicen, que «se ha demorado bastante», y que ansían más que nunca llegue cuanto antes.

«Necesitamos un espacio fijo donde poder entrenar de manera permanente y no tengamos que trasladar el material constantemente, y es que muchas veces, las niñas no saben dónde tienen que entrenar y deben llevar su agenda a rajatabla. A día de hoy no sabemos cómo conseguimos estos resultados en estas condiciones», señala Arantxa Aristondo, entrenadora y responsable de la sección de gimnasia rítmica del Tolosa CF. «En ocasiones hemos entrenado también en el frontón de Uzturpe, pero tienes que mover los tapices y el material, cosa que no es fácil, ya que se necesita transporte para trasladarlo, y la verdad es que todo ello dificulta la dinámica de entrenamientos», añade Nerea Otaegui.