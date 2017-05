Juanito Lope vive en Aranburu

Las caricaturas más emblemáticas y los bustos más señalados creados por Juanito Lope -muchos de ellos, desconocidos para la ciudadanía-, protagonizan la exposición dedicada al recordado artista tolosarra (1917-1981), que se acaba de inaugurar en el palacio Aranburu. En este año 2017 en el que se cumple el centenario de su nacimiento, un grupo de personas ha creado una asociación para preservar su legado. El objetivo es homenajear al artista tolosarra aprovechando la efemérides conmemorativa, recalcando tanto su faceta humana como su dilatada obra artística. También pretende catalogar todas sus piezas, documentarlas y conservarlas.

Uno de los actos más importantes del programa del centenario es, precisamente, esta exposición del palacio Aranburu, que podrá verse hasta el 10 de junio (martes a sábados, 17.30 a 20.30). Sus organizadores la califican como una 'antología', una cuidada selección de los trabajos más característicos del autor. También se incluyen fotografías de su vida y su entorno, apuntes biográficos, recortes de prensa y, por supuesto, no faltan referencias a su gran labor carnavalera.

Las cesiones particulares han propiciado que formen parte de la muestra bustos como los de la 'Virgen de Izaskun', 'San José obrero', 'Alcalde vasco', 'Ghandi', 'Lucio Zumeta' o 'Ricardo Peñafiel', por citar algunos de los que más llamaron la atención durante la inauguración, este viernes por la noche, en la que también se dio a conocer el último vídeo de Pablo Dendaluze sobre el artista.

No faltan en la exposición sus paneles caricaturescos tan señalados, como el de 'El puente sobre el río Kwai', u otros que dedicaba a sociedades populares tolosarras. En un reciente artículo sobre Lope, Shanti Eraso alababa precisamente esta faceta pictórica. «Su faceta de dibujante no le desmerecía en absoluto. Al contrario, su vertiente más libre, jocosa y burlesca se encuentra en sus caricaturas y también, cómo no, en sus populares intervenciones carnavaleras», escribía Shanti.

Concurso de dibujo

Ander Letamendia no tiene duda en reconocer en la figura de Lope a un «auténtico renovador del imaginario humorístico y paródico de sus tradicionales fiestas». Porque la faceta carnavalera, de la que Lope era un maestro, también está reflejada en la exposición.

Dar a conocer entre los jóvenes de Tolosa el espíritu creativo que como dibujante tenía Juanito Lope, ha sido el objetivo de un concurso escolar que también ha formado parte del programa conmemorativo de actos del centenario. Los participantes tenían que recrear una composición secuencial, una historia en forma de cómic. Los trabajos se exponen también en el palacio de Aranburu.

Los ganadores del concurso han sido: Ander Insausti, de Herrikide ikastetxea (premio especial); Edurne Gabarain-Igone Etxebeste, de Herrikide ikastetxea (primer premio); Nahia Lopez-Maddi Gonzalez, de Laskorain ikastola (segundo premio); Itxaso Garayalde-María Arsuaga, de Herrikide ikastetxea (tercer premio), y Maria Arrieta-Nahia Luariz, de Herrikide ikastetxea (cuarto premio).

El jurado, que ha valorado la calidad de los dibujos presentados al concurso, ha estado formado por Elena Arrese, Fortu Ruiz de Eguilaz e Iñaki Moyua. Lo más destacable de la ingente obra realizada por Juanito es el hecho de que la mayoría de sus trabajos, por no decir todos, fueron obsequios. Por eso le llamaban 'el Quijote tolosarra'. Y le llamaban así porque no vendía su obra; no quería venderla, sino regalarla.

«Podía haber ganado mucho dinero, sobre todo cuando tuvo la oportunidad de trabajar para el maestro Mariano Benlliure. Pero Juanito prefirió Tolosa a Madrid y antepuso la amistad a la ambición», explica Iñigo Gabarain, presidente de la Asociación de Amigos de Juanito Lope, una entidad que quiere lograr del Ayuntamiento la cesión de un local para poder exponer la obra de Lope de forma permanente.