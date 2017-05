Aikido, arte marcial total, en Tolosa

Charly Díez Ortiz es un maestro del aikido, un arte marcial que trabaja todos los puntos de la defensa personal, que es eficaz para evitar casos de bulling en escolares, para defenderse certeramente en casos de agresión sexista, para llegar a la armonía de lo que representa una defensa personal sin agresividad. Un arte que impregna en los alumnos una sensación total de libertad de movimientos y que proporciona un «enorme equilibrio físico y psíquico».

Tras residir y aprender de grandes maestros durante muchos años en países asiáticos, e impartir su disciplina en diferentes puntos de la geografía española, Charly, tolosarra de nacimiento, ha decidido instalarse definitivamente en su txoko natal y poner su conocimiento al servicio de sus paisanos. Pocos expertos pueden presumir, como él, de tener el quinto 'dan' de aikido, concedido en Japón, donde estuvo cinco años aprendiendo del único 10° dan del mundo otorgado por O-sensei en vida, Michio Hikitsuchi. También es segundo dan de bo-jutsu y tiene cinco años de experiencia en iaido, el arte del sable japonés.

Charly Díez instruye a sus alumnos en la defensa y práctica de bokken (sable de madera), bo (palo largo símil de lanza) y tanto (puñal), así como en defensa a mano descubierta. Charly cree que tenemos mucho que aprender sobre la falta de contemplación y de meditación que ve en la sociedad occidental, y que a través del aikido también intenta superar. «Esta es una sociedad donde prima el tiempo, el consumo, la competitividad, donde el estrés y las prisas hacen que las cosas bellas que existen alrededor desaparezcan», nos explica.

Para recibir clases con este experto profesor del aikido, hay que contactar previamente con él, llamando al teléfono 622012260, con el objetivo de ir perfilando los grupos. El dice no tener ánimo de lucro, pero quiere mostrar en Tolosa la «verdadera esencia de este arte marcial», tan válido para muchas cosas, y que, en su opinión, «no siempre se imparte de la manera adecuada».

Díaz cuenta que, desde jovencito, ha sentido la necesidad de que las personas se encontraran bien, y el aikido encaja en esta filosofía. «En la década de los 70 descubrí la macrobiótica, el poder que tiene la alimentación, y la medicina natural. Aprendí los puntos estratégicos de los pies y del cuerpo humano y la manera de llegar a un equilibrio corporal con la menor agresión», cuenta. «En los años 70 todo esto era considerado casi como brujería y no me fue posible hacer todo lo que yo quería hacer. Por eso, me fui a Japón para hacerme maestro. Allí estuve seis años en un monasterio, y aprendí mucho de lo que soy hoy en día».