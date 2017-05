El Redline Take pierde la categoría en su mejor momento

El Redline Mekanika Take de baloncesto abandona la categoría EBA en su mejor momento de juego. Su encomiable reacción ha llegado demasiado tarde. El sábado se jugaba el último partido de la temporada. Fue emotivo por muchos factores: la conexión con la grada, la despedida a jugadores emblemáticos, el reconocimiento al buen juego del equipo... Los tolosarras ganaron, en un gran encuentro, al Universidad de Valladolid (66-52), pero para no descender necesitaban que el Mondragon Unibertsitatea perdiera en Renedo ante el Piélagos, circunstancia que no se produjo (91-104), de un modo tal vez sorpresivo. Se acabó, así, la brillante trayectoria del Take en la liga EBA.

En estos momento, el Redline TAKE exhibe un nivel medio-alto en la categoría. De los últimos seis partidos, ha ganado cinco. Pero el mal comienzo de liga, la mala suerte con las lesiones y otros factores, han determinado que los tolosarras hayan llegado a la recta final de la temporada en una situación complicada. Les ha faltado un poquito más de tiempo para mantenerse.

Yon González, el entrenador, se sinceraba al término del choque. Decía tener sensaciones contrapuestas. «Estoy contento por la victoria, feliz por la gente que ha llenado Usabal y nos ha empujado a la victoria. Hemos cumplido pero no ha sido suficiente», declaraba. También confesaba sentirse «culpable y responsable máximo por no haber sacado un poco más al equipo». «Con un 'plus' habría sido suficiente para mantenernos con el sprint final que hemos pegado. Nos ha faltado un poco de suerte con las lesiones», se lamentaba.

Aunque analizaremos el fin de temporada y el futuro en una entrevista más extensa con Yon, éste quiere agradecer el apoyo a todos los aficionados que «nunca nos abandonan, siempre les estaremos agradecidos». También desea dar las gracias «a la directiva y en especial a Koldo, por el apoyo al equipo cuando los resultados no acompañaban». «Hemos sido una familia», enfatiza una y otra vez Yon González.

El partido fue emotivo. Desde antes del choque ya se escapó incluso alguna lágrima entre los jugadores y el cuerpo técnico. «Amigos de toda la vida que se despiden del equipo, gente que aporta dentro y fuera del campo. A eso se le unía que podría ser el ultimo partido de EBA, el campo estaba lleno, los chavales de la cantera jugando en los tiempos muertos.... El partido tenía todos los alicientes», rememoraba ayer el entrenador, que confesaba sentir un enorme orgullo por haber entrenadora a jugadores como Julen, Kaiet y Jon. «Se han vaciado por el equipo y yo me quito el sombrero ante ellos. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa que abren en su vida».

Yon se emociona cuando se refiere a sus jugadores. «Son los mejores. Cuando todo iba mal, han sido una familia. Han conseguido dar un paso adelante para crecer y poder competir contra cualquiera».

Como curiosidad, le preguntamos al entrenador si iban teniendo noticias del partido del Mondragon Unibertsitatea. Nos respondió que en el banquillo no quisieron saber nada hasta el último cuarto. En ese momento, vía twitter, sí supieron que los de Arrasate ganaban con mucha ventaja. «Fue un momento duro, pero terminamos con fuerza nuestro partido. Estaba claro que el 'Mondra' es un equipo con mucho mas potencial que el que demostraba en la clasificación. Tarde o temprano conseguiría una victoria de prestigio». Al final, como sentencia el míster «cuando todo no estaba en nuestras manos, podían pasar cosas así».